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對公車司機比中指罵孬種 她辯生病了醫師不背書判有罪

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

賴姓女子與簡姓公司有過節，在站牌對簡多次「比中指」，還說簡「只會欺負女人」、「孬種」，被法院依公然侮辱罪判處罰金7000元。記者邱瑞杰／攝影
賴姓女子與簡姓公司有過節，在站牌對簡多次「比中指」，還說簡「只會欺負女人」、「孬種」，被法院依公然侮辱罪判處罰金7000元。記者邱瑞杰／攝影
賴姓女子與簡姓公車司機有過節，在站牌對簡多次「比中指」，還說簡「只會欺負女人」、「孬種」。賴女以患憂鬱症抗辯，法院囑託醫院鑑定結果，賴女有意圖使施測結果低估能力傾向，建議不符適用合刑法不罰或減刑規定。法官審結，依公然侮辱罪判處罰金7000元。

判決指出，賴女去年5月19日晚間在基隆市「仁五路」公車站前，見簡姓司機駕駛公車停靠，對著簡連續比中指多次，並以「你只會欺負女人」、「孬種」辱罵簡。檢方偵訊時，賴女僅承認與簡起爭執，但只是揮手跟他說「切」而已，沒有罵他，矢口否認有公然侮辱犯行。

法官當庭勘驗簡男駕駛的公車行車紀錄器畫面，見賴女對公車方向比中指，簡對賴女說，「我已經叫警察了」，見賴女又比中指，又說「妳再比一次」，賴女回說「你叫我比的喔」。

簡問賴女「妳是在比怎樣的啊？」賴女說，「你要怎樣啊？」簡說「妳看妳要怎樣啊？」賴女回應「你只會欺負女人啦」、「你去找警察啊」、「孬種啦」。

法官指出，賴女與簡姓司機對話時，簡一再以反面表述方式，警告賴女不要再對她比中指。依照國人生活經驗，比中指如髒話「三字經」的肢體化言語，含有侮辱他人意思。賴女多次對簡比中指多次，並以「你只會欺負女人」、「孬種」等言語辱罵簡，認定犯行。

賴女稱患憂鬱症，與簡發生爭執行為時恐是受病症影響。法院囑託醫院對賴女進行精神鑑定，認為賴女為精神官能憂鬱症及社會人格傾向，生活不順遂缺乏自省能力，並傾向以謾罵、抱怨、要求他人配合的態度來表現。

醫院以賴女在鑑定會談過程與心理衡鑑施測過程，表現顯著不配合、避重就輕及意圖使施測結果低估其能力傾向，判斷賴女犯行當時，並無足夠證據或典型表現，顯示其辨識行為違法，或依其辨識而行為能力有受到精神障礙或心智缺陷影響。

法官查出，賴女前年搭乘簡駕駛的公車時，因不滿簡的態度，在車上以「我你娘啦」、「孬種」、「眼瞎」等話辱罵簡，被依公然侮辱罪判處罰金6000千元。賴女不思以平和理性方式與人溝通，又以手勢及言語侮辱簡男，行為顯有不當，判罰金7000元，如易服勞役，以1000元折算1日。全案可上訴。

憂鬱症 公然侮辱

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