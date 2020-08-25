為情持藍波刀殺運將案 男房仲當庭向家屬道歉
58歲于姓男房仲為情持藍波刀刺殺林姓運將遭起訴，台北地方法院今天開庭，于男向死者家屬鞠躬道歉，「我做錯事，請您一定要節哀，對不起」。法官庭末諭知10月6日再開庭。
于男在庭上坦承殺人，但強調只是想教訓林男，為臨時起意，並沒有計畫蓄意殺人；林男弟弟當庭大喊「你這不是狡辯，什麼才是狡辯」、「你就是在狡辯」，後來經法警安撫後，克制情緒才繼續旁聽。
林男的妻子哭著說，家庭遭毀，2個小孩沒有父愛，「你一時生氣就殺了我先生，我先生犯了什麼錯，我不是沒給你機會，告別式前有請律師通知，但你沒有來」，「你現在有避重就輕，把責任都推到我先生，目前無法接受調解」。
全案緣於，于姓男房仲4月間在萬華區持藍波刀疑隨機刺傷林姓運將，林男7月間拔管後過世。檢警原以為是一起隨機殺人案件，但北檢偵辦後，查出于男為情（女同事）殺人，且趁機在林男計程車上裝設GPS追蹤器，10日依殺人、妨害秘密罪將他起訴。
檢方起訴後，移審台北地院審酌是否續行羈押，于男承認殺人、沒預謀，哭求交保，他想向死者上香並籌款給林家，不會逃；法官庭末諭知續行羈押。
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