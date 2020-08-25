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找不到縣長竟爆怒罵警 2男妨害公務罪判拘役

中央社 / 苗栗縣25日電

張姓、王姓2名男子到苗栗縣政府服務台表明要找縣長，被告知縣長不在且須預約後，竟暴怒摔砸電話，並對員警叫囂辱罵；苗栗地院依妨害公務等罪分別處拘役55及30日。可上訴。

判決書指出，張男與王男3月3日上午11時許前往苗栗縣政府第一辦公大樓，在1樓服務台表示要找縣長，經保全人員告知須預約且縣長不在府內，兩人心生不滿突然暴怒叫囂，張男更徒手將服務台上電話拿起重摔桌面數下，大鬧縣府行徑引起眾人側目。

苗栗警分局北苗派出所警員獲報到場處理時，2名男子態度仍未收斂，其間，張男不但以三字經辱罵員警，還恫稱「等一下給你死」、「我一拳給你死喔」；王男在旁也幫腔辱罵員警。

2名暴走男子被依妨害公務等罪嫌移送，經苗栗地檢署聲請簡易判決處刑，苗栗地院審酌兩人於員警依法執行職務時妨害公務，藐視公權力，影響社會公共秩序及公務員職務之執行，侵害警察機關執行職務之嚴正性，兼衡被告均有妨害公務前科，判決張男犯妨害公務執行罪，累犯，處拘役55日；王男犯侮辱公務員罪，處拘役30日，兩人如易科罰金，均以新台幣1000元折算1日。可上訴。

妨害公務 公務員 苗栗縣

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