民事訴訟法修法 二審嚴格續審制引進專家參與

司法院今天通過民事訴訟法、民事訴訟法施行法及公證法部分條文修正草案，明訂未來第二審採嚴格續審制、引進專家參與程序，為使民間公證人懲戒透明化，全部公開於司法院官網。

司法院發言人張永宏指出，草案特色，第1為更專業，第2為審判更有效率，第3則是實現數位化；專業指的是在民事訴訟中，引進專家委員制度跟法律專家制度，來協助法官更容易發現事實以及正確的適用法律，不可能法官所有的知識都具備，需要專業人員來協助。

張永宏指出，更有效率部分，必須有計畫的去審理，法官與當事人擬定審理計畫，這就好像是出遊計畫一樣，在有限時間內達到最好效果，另外在二審程序當中，須一定程度截斷當事人提出無限擴張或者是無限追加行為，讓爭點和審理程序，能集中審級。

張永宏表示，數位化部分，公證法修正，包含公證遺囑查詢，以及公證人懲戒資料公開，往數位政府更邁進一步。

民事廳廳長李國增表示，修法草案明訂未來第二審採嚴格續審制，將加速案件定讞時間及審案效率，落實改革為金字塔訴訟，例如現行當事人提起上訴，若沒提出上訴理由，將造成審理延滯，這次修法明定限制，如果當事人沒提出上訴理由，審判長訂出期限，若期限到上訴人仍沒提出，審判長即可駁回上訴，促使當事人善盡速審義務，加快審案效率。

李國增強調，引進專家委員制度，舉例，胃癌病患控告醫師誤診求償，法官找來醫事專業委員說明，胃部潰瘍，須做切片，若為胃裡面長腫瘤往外長的潰瘍，即是胃癌病徵，若為胃外部往內潰瘍，則是吃壞東西，協助法官更容易發現事實，但專家陳述不能當證據，現行法專家證人及鑑定人的陳述才能當證據。

李國增提及，現行重大食安或工安事件求償案，往往須漫長訴訟，修法草案明定，法官與當事人擬定審理計畫外，讓第一審成為事實審審判中心，第二審採事後審及嚴格限制的續審制，也就是當事人在第二審提出新攻擊或防禦方法，以因非可歸責於當事人之事由為限，將可加速審案效率。

李國增表示，3項草案，司法院院會今天通過後，將送往立法院審議。