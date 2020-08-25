黃琪詐騙台大喬到景福病房 院方：匪夷所思

詐騙慣犯黃琪，日前涉及多起詐騙案，今依詐欺等罪遭起訴，連台大醫院都受波及。報系資料照片

詐騙慣犯黃琪，日前涉及多起詐騙案，今依詐欺等罪遭起訴，連台大醫院都受波及。對此，有台大醫院高層對此事發生表示「匪夷所思」，其騙術居然能瞞天過海，認為日後若遇到請託時應更謹慎。

本名黃照岡的「騙扁少年」黃琪，由於他也曾假冒藝人與名人助理名義，向台大、北榮等院協助安排住院與取得病理檢體，儼然台版「神鬼交鋒」真實上演。

該院高層表示，對有此詐騙一事雖知悉，但並不清楚細節。但醫院如喬病床、看診等受到請託是常有的事，不過大多是以「認識的人」來請託為主；像他偶爾也會遇到自己的親朋好友來請託住院病床，在院內有空病床且能力所及的情況下，他會盡量協助。

不過對於醫院遇到詐騙慣犯黃琪，以藝人張清芳及前夫宋學仁等秘書名義，向台大醫師楊泮池或楊的助理聯繫，以便協調友人轉院跟自己住院等醫療協助，該院高層也認為匪夷所思，認為院方日後對相關請託應更謹慎、並主動聯繫確認是否有此事。

不過各家醫院對於權貴、高層等請託，各有處理方式。新光醫院副院長洪子仁表示，以請託安排病床來說，「什麼科別」與「病床等級」會影響病床安排的難易度。如外科因住院時間較短，通常會比較好安排；但若是像腎臟、感染科等內科患者，因偏慢性病且住院時間長，本來就「一床難喬」，若請託加上要求得純健保床或單人病房等限制，更是難上加難！

洪子仁舉例，像之前曾有某大長官來關照，想請託安排腸胃科的「三人房病床並靠窗位置」給親友，問題是院內腸胃科健保床僅15張，真的不好安排。而院內約7、8年前設置了全方位智慧病房「同新病房」，雖入住一天得自付1萬元起跳，但因只有21張單人床，也是天天客滿，要入住還得排隊。

他笑說，之前都會對院內醫護人員告知，若遇到有人要求內科且為非健保床的請託，基本上無法安排，找「蔡英文來拜託也沒有！」可見病床若限制越多就越難安排。

而對於上述詐騙，洪子仁說，「請託是人之常情」，現在各醫院治理已越來越透明公開，至少比10幾20年前嚴謹。對於關說請託文化，他建議應在條件允許下才做幫忙，且醫護同仁遇到時應高度警戒，如向長官、當事人多重確認，其實「多打1、2通電話，或向當事人當面告知」，其實就能減少詐騙的可能。