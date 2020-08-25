快訊

淘寶台灣遭罰！陸學者：跟風美國遏止陸企 自找麻煩

WHO：全球新冠病例增速趨緩 僅東南亞、地中海東岸加快

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸漁船闖澎湖花嶼海域作業 人船押返馬公偵辦

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導

澎湖海巡隊昨晚在花嶼西北17.2浬查扣沒有船名的大陸船隻，依違反「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」將人船押返馬公偵辦。圖／澎湖海巡隊提供
澎湖海巡隊昨晚在花嶼西北17.2浬查扣沒有船名的大陸船隻，依違反「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」將人船押返馬公偵辦。圖／澎湖海巡隊提供
澎湖海巡隊昨晚接獲漁業電台轉澎籍漁船通報，在西嶼西20浬海域發現有大陸漁船越界作業，立即派遣線上3583巡防艇前往查察，深夜在花嶼西北17.2浬查扣沒有船名的大陸船隻，依違反「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」將船及林姓船長等7人，押返馬公偵辦。

澎湖海巡隊接獲通報後派遣3539巡防艇前往，以船上雷達偵蒐海上可疑目標，結合第十三(澎湖)巡防區指揮部岸際雷達系統互相驗證，鎖定一艘大陸漁船越界進入我國限制水域作業。廣播多次要對方船隻起網停俥受檢，都拒不停船，所以採取緊追及強靠登檢。這艘船沒有塗船名，且無船籍證書。

澎湖海巡隊表示，執勤全程都落實各項防疫措施，查獲林姓船長等7人，船艙及個人行李沒有發現牛、豬肉相關製品，人員都沒有發燒。海巡人員相關蒐證顯示這艘陸船越界明確，依違反「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」押返馬公查處。捕撈的魚貨進行海拋，扣留的陸船人員原船留置隔離，並配合衛生局、防疫檢疫局人員，進行陸船消毒作業及船員相關檢疫措施。

海巡署指出，由於目前嚴重特殊傳染性肺炎、非洲豬瘟及牛節結疹疫情仍有升溫趨勢，且大陸海洋伏季休漁期已結束，為防範大陸漁船越界作業，會加強巡邏密度及強化執勤能量。

澎湖海巡隊昨晚在花嶼西北17.2浬查扣沒有船名的大陸船隻，依違反「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」將人船押返馬公偵辦。圖／澎湖海巡隊提供
澎湖海巡隊昨晚在花嶼西北17.2浬查扣沒有船名的大陸船隻，依違反「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」將人船押返馬公偵辦。圖／澎湖海巡隊提供

海巡署 澎湖 馬公

延伸閱讀

傳F-16進駐澎湖 國防部：不便說明作戰規劃

澎湖吃龍蝦餐要價8千…懷疑被當「盤子」 內行人揭關鍵原因

澎湖媽祖文化園區 賴峰偉：文化及媽祖為主體

澎湖減塑輕旅行 飲水機及智慧資源回收機啟用

相關新聞

矯正署女高官花1900萬供養法師 負債竟向錢莊詐貸百萬

矯正署女官員張聖照疑為情所困，10年前起陸續奉獻1900萬供養「觀音心法」道場的法師，她為解決負債困境，竟涉偽造薪資帳戶...

彭坤業關說被拔主任竟搶先退休 法務部檢審會不予審議

桃園地檢署前檢察長彭坤業因接受法務部前部長邱太三關說、對公訴檢察官施壓，調台灣高檢署主任檢察官，但他是否還適合擔任二審主...

IKEA內拍惡搞片 李興文兒賠18萬換緩刑

藝人李興文的兒子李堉睿，去年10月躲在IKEA賣場倉儲，然後趁賣場打烊拍攝KUSO惡搞影片，今年1月被新北地院簡易庭依無...

中科院集體貪汙案纏訟10年終宣判 全符合速審法減刑

國家中山科學研究院楊姓技正等人採購貪汙案纏訟10多年，犯罪事實龐雜加上年代久遠，期間更換過數名承審法官，桃園地院去年成立...

黃琪詐騙台大喬到景福病房 院方：匪夷所思

詐騙慣犯黃琪，日前涉及多起詐騙案，今依詐欺等罪遭起訴，連台大醫院都受波及。對此，有台大醫院高層對此事發生表示「匪夷所思」...

大陸漁船闖澎湖花嶼海域作業 人船押返馬公偵辦

澎湖海巡隊昨晚接獲漁業電台轉澎籍漁船通報，在西嶼西20浬海域發現有大陸漁船越界作業，立即派遣線上3583巡防艇前往查察，...

逆向撞騎士肇逃辯被追殺 法院認屬緊急避難判無罪

桃園莊姓男子逆向撞傷楊姓騎士卻離去被依肇事逃逸起訴，但莊辯稱當時遭3、4人追殺，還拿刀砍破他輪胎、砸毀車窗，自己是為了保...

越南移工遭強押上車擄走 慘遭灌酒差點回不了家

新竹縣北埔鄉日前深夜接獲民眾報警指出當街目睹擄人案件，一名越南籍男子遭3名男子強押上車，過程中雙方不斷用越南語對話、肢體...

花蓮秀林鄉代主席違反廢清法判2年10月 沒收4.3億元

花蓮縣議會前議長賴進坤、其子秀林代表會主席賴俊傑，去年被控違反廢棄物清理法起訴，花蓮地方法院判決指出，擔任玟豪股份有限公...

為蹺家的人妻付房租進而交往 他打傷人夫判賠3萬多

古男在網路戲認識女網友小蘋（化名），2年前她與丈夫方男吵架，負氣離家出走，由古男租屋給她居住，兩人進而交往，後來小蘋與丈...

中醫師違法使用禁藥案 台中市府：鉛中毒數達30人

台中市衛生局追查鉛中毒案，上午指出，因盛唐及九褔兩中醫診所違反使用禁藥造成民眾鉛中毒人數截至昨天已達30人，且前往醫院檢...

12歲男孩吃下百元紅單呆坐家中 網友卻大讚：警察做好事

該紅單抱怨文一出，引來眾多網友留言回應，表示12歲就被開單還真罕見，多數網友認為這張罰單繳得很值得，花幾百元買一個教育「很便宜」

熱門新聞

宛如神鬼交鋒情節 騙扁少年黃琪詐1億多元遭訴

覬覦同事女友美色 男子拿業績威脅企圖潛規則

北市少年隊5官警為專案分數造假 最高騙到200分

北市信義區防火巷驚見男屍 失蹤4天住戶聞臭報案

12歲男孩吃下百元紅單呆坐家中 網友卻大讚：警察做好事

矯正署女高官花1900萬供養法師 負債竟向錢莊詐貸百萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。