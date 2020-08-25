大陸漁船闖澎湖花嶼海域作業 人船押返馬公偵辦

澎湖海巡隊昨晚在花嶼西北17.2浬查扣沒有船名的大陸船隻，依違反「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」將人船押返馬公偵辦。圖／澎湖海巡隊提供 澎湖海巡隊昨晚接獲漁業電台轉澎籍漁船通報，在西嶼西20浬海域發現有大陸漁船越界作業，立即派遣線上3583巡防艇前往查察，深夜在花嶼西北17.2浬查扣沒有船名的大陸船隻，依違反「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」將船及林姓船長等7人，押返馬公偵辦。

澎湖海巡隊接獲通報後派遣3539巡防艇前往，以船上雷達偵蒐海上可疑目標，結合第十三(澎湖)巡防區指揮部岸際雷達系統互相驗證，鎖定一艘大陸漁船越界進入我國限制水域作業。廣播多次要對方船隻起網停俥受檢，都拒不停船，所以採取緊追及強靠登檢。這艘船沒有塗船名，且無船籍證書。

澎湖海巡隊表示，執勤全程都落實各項防疫措施，查獲林姓船長等7人，船艙及個人行李沒有發現牛、豬肉相關製品，人員都沒有發燒。海巡人員相關蒐證顯示這艘陸船越界明確，依違反「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」押返馬公查處。捕撈的魚貨進行海拋，扣留的陸船人員原船留置隔離，並配合衛生局、防疫檢疫局人員，進行陸船消毒作業及船員相關檢疫措施。

海巡署指出，由於目前嚴重特殊傳染性肺炎、非洲豬瘟及牛節結疹疫情仍有升溫趨勢，且大陸海洋伏季休漁期已結束，為防範大陸漁船越界作業，會加強巡邏密度及強化執勤能量。