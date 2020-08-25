快訊

淘寶台灣遭罰！陸學者：跟風美國遏止陸企 自找麻煩

WHO：全球新冠病例增速趨緩 僅東南亞、地中海東岸加快

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中科院集體貪汙案纏訟10年終宣判 全符合速審法減刑

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園地院。記者曾健祐／攝影
桃園地院。記者曾健祐／攝影
國家中山科學研究院楊姓技正等人採購貪汙案纏訟10多年，犯罪事實龐雜加上年代久遠，期間更換過數名承審法官，桃園地院去年成立積案清理小組密集審理今終於宣判，10名被告均符合速審法減刑，楊等6名公務員、4名廠商被依貪汙罪判刑2月至5年2月，部分緩刑，另有5人無罪，仍可上訴。

桃院查，楊姓、何姓、曾姓、王姓、張姓及林姓男子分別在中科院擔任採購案申購單位代表、實際承辦人，負責詢價及審標工作，蔡姓、林姓、許姓男子及楊姓女子為投標廠商，針對承載基板料件、真空硬銲線料件、杜瓦瓶料件及氮化鋁磊晶片等多項投標。

楊未實際詢問詢價、訪價，私下提供標案料件及預算給廠商，指示特定廠商依其報價圍標並得標，從中收賄近186萬元，並盜賣中科院資產64萬多元，何、曾、王、張也利用類似手法，各自向廠商收賄10萬至57萬元，而林則洩漏採購案內容給廠商知悉，從中收賄40多萬元。

蔡姓、許姓、林姓及楊姓廠商則依中科院職員提供的資料報價，並配合只是圍標，各自從中獲利76萬元至130萬元不等。

全案經桃園地檢署在2010年11月偵結起訴、繫屬桃園地院，但因起訴犯罪事實龐雜，涉貪標案又大量涉及專業項目，桃園地院審理多年遲遲無法節案，加上調動頻繁，一連換了數名承審法官，該案是目前刑庭遲延最久的舊案， 一度被院方人員戲稱是「鎮院之寶」。

有鑑於此，桃院去年成立積案清理小組，將遲延案件集中給1個4人組成的合議庭密集審理，本件承審法官從今年初起交互詰問、6月安排2次辯論庭，最後再花2個月時書寫200多頁判決書，調整審理節奏，終讓耗時近10年舊案一審得以宣判。

桃園指出，楊等6人利用職權分別向廠商行求、期約及收賄，有侮官箴、致生民怨，並影響採購預算損及公正，蔡姓廠商等行賄影響採購公正公平。

由於案件審理多年，法院依妥速審判法、96年罪犯減刑條例及刑法59條減刑，今依貪汙罪各判楊、何、曾、王、張及林，5年2月、2年、3年、4年4月、4年2月及4月，廠商蔡、林、許及楊各判1年4月、1年4月、2月、1年2月，部分人緩刑，另有5人無罪。

收賄 中科院 貪汙

延伸閱讀

輕縱潤寅案 收賄調查官起訴

如此國防自主？我擬購美製魚叉 和雄二雄三打對台

左營軍港神秘八角塔 機密高雄艦衛星照下現型引討論

中科院試射火砲 專家研判雄風型飛彈

相關新聞

矯正署女高官花1900萬供養法師 負債竟向錢莊詐貸百萬

矯正署女官員張聖照疑為情所困，10年前起陸續奉獻1900萬供養「觀音心法」道場的法師，她為解決負債困境，竟涉偽造薪資帳戶...

彭坤業關說被拔主任竟搶先退休 法務部檢審會不予審議

桃園地檢署前檢察長彭坤業因接受法務部前部長邱太三關說、對公訴檢察官施壓，調台灣高檢署主任檢察官，但他是否還適合擔任二審主...

IKEA內拍惡搞片 李興文兒賠18萬換緩刑

藝人李興文的兒子李堉睿，去年10月躲在IKEA賣場倉儲，然後趁賣場打烊拍攝KUSO惡搞影片，今年1月被新北地院簡易庭依無...

中科院集體貪汙案纏訟10年終宣判 全符合速審法減刑

國家中山科學研究院楊姓技正等人採購貪汙案纏訟10多年，犯罪事實龐雜加上年代久遠，期間更換過數名承審法官，桃園地院去年成立...

黃琪詐騙台大喬到景福病房 院方：匪夷所思

詐騙慣犯黃琪，日前涉及多起詐騙案，今依詐欺等罪遭起訴，連台大醫院都受波及。對此，有台大醫院高層對此事發生表示「匪夷所思」...

大陸漁船闖澎湖花嶼海域作業 人船押返馬公偵辦

澎湖海巡隊昨晚接獲漁業電台轉澎籍漁船通報，在西嶼西20浬海域發現有大陸漁船越界作業，立即派遣線上3583巡防艇前往查察，...

逆向撞騎士肇逃辯被追殺 法院認屬緊急避難判無罪

桃園莊姓男子逆向撞傷楊姓騎士卻離去被依肇事逃逸起訴，但莊辯稱當時遭3、4人追殺，還拿刀砍破他輪胎、砸毀車窗，自己是為了保...

越南移工遭強押上車擄走 慘遭灌酒差點回不了家

新竹縣北埔鄉日前深夜接獲民眾報警指出當街目睹擄人案件，一名越南籍男子遭3名男子強押上車，過程中雙方不斷用越南語對話、肢體...

花蓮秀林鄉代主席違反廢清法判2年10月 沒收4.3億元

花蓮縣議會前議長賴進坤、其子秀林代表會主席賴俊傑，去年被控違反廢棄物清理法起訴，花蓮地方法院判決指出，擔任玟豪股份有限公...

為蹺家的人妻付房租進而交往 他打傷人夫判賠3萬多

古男在網路戲認識女網友小蘋（化名），2年前她與丈夫方男吵架，負氣離家出走，由古男租屋給她居住，兩人進而交往，後來小蘋與丈...

中醫師違法使用禁藥案 台中市府：鉛中毒數達30人

台中市衛生局追查鉛中毒案，上午指出，因盛唐及九褔兩中醫診所違反使用禁藥造成民眾鉛中毒人數截至昨天已達30人，且前往醫院檢...

12歲男孩吃下百元紅單呆坐家中 網友卻大讚：警察做好事

該紅單抱怨文一出，引來眾多網友留言回應，表示12歲就被開單還真罕見，多數網友認為這張罰單繳得很值得，花幾百元買一個教育「很便宜」

熱門新聞

宛如神鬼交鋒情節 騙扁少年黃琪詐1億多元遭訴

覬覦同事女友美色 男子拿業績威脅企圖潛規則

北市少年隊5官警為專案分數造假 最高騙到200分

北市信義區防火巷驚見男屍 失蹤4天住戶聞臭報案

12歲男孩吃下百元紅單呆坐家中 網友卻大讚：警察做好事

矯正署女高官花1900萬供養法師 負債竟向錢莊詐貸百萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。