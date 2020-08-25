中科院集體貪汙案纏訟10年終宣判 全符合速審法減刑

桃園地院。記者曾健祐／攝影 國家中山科學研究院楊姓技正等人採購貪汙案纏訟10多年，犯罪事實龐雜加上年代久遠，期間更換過數名承審法官，桃園地院去年成立積案清理小組密集審理今終於宣判，10名被告均符合速審法減刑，楊等6名公務員、4名廠商被依貪汙罪判刑2月至5年2月，部分緩刑，另有5人無罪，仍可上訴。

桃院查，楊姓、何姓、曾姓、王姓、張姓及林姓男子分別在中科院擔任採購案申購單位代表、實際承辦人，負責詢價及審標工作，蔡姓、林姓、許姓男子及楊姓女子為投標廠商，針對承載基板料件、真空硬銲線料件、杜瓦瓶料件及氮化鋁磊晶片等多項投標。

楊未實際詢問詢價、訪價，私下提供標案料件及預算給廠商，指示特定廠商依其報價圍標並得標，從中收賄近186萬元，並盜賣中科院資產64萬多元，何、曾、王、張也利用類似手法，各自向廠商收賄10萬至57萬元，而林則洩漏採購案內容給廠商知悉，從中收賄40多萬元。

蔡姓、許姓、林姓及楊姓廠商則依中科院職員提供的資料報價，並配合只是圍標，各自從中獲利76萬元至130萬元不等。

全案經桃園地檢署在2010年11月偵結起訴、繫屬桃園地院，但因起訴犯罪事實龐雜，涉貪標案又大量涉及專業項目，桃園地院審理多年遲遲無法節案，加上調動頻繁，一連換了數名承審法官，該案是目前刑庭遲延最久的舊案， 一度被院方人員戲稱是「鎮院之寶」。

有鑑於此，桃院去年成立積案清理小組，將遲延案件集中給1個4人組成的合議庭密集審理，本件承審法官從今年初起交互詰問、6月安排2次辯論庭，最後再花2個月時書寫200多頁判決書，調整審理節奏，終讓耗時近10年舊案一審得以宣判。

桃園指出，楊等6人利用職權分別向廠商行求、期約及收賄，有侮官箴、致生民怨，並影響採購預算損及公正，蔡姓廠商等行賄影響採購公正公平。

由於案件審理多年，法院依妥速審判法、96年罪犯減刑條例及刑法59條減刑，今依貪汙罪各判楊、何、曾、王、張及林，5年2月、2年、3年、4年4月、4年2月及4月，廠商蔡、林、許及楊各判1年4月、1年4月、2月、1年2月，部分人緩刑，另有5人無罪。