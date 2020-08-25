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矯正署女高官花1900萬供養法師 負債竟向錢莊詐貸百萬

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

矯正署女官員張聖照疑為情所困，10年前起陸續奉獻1900萬供養「觀音心法」道場的法師，她為解決負債困境，竟涉偽造薪資帳戶、公務識別證件再向錢莊業者詐貸約130萬元。
矯正署女官員張聖照疑為情所困，10年前起陸續奉獻1900萬供養「觀音心法」道場的法師，她為解決負債困境，竟涉偽造薪資帳戶、公務識別證件再向錢莊業者詐貸約130萬元。
矯正署女官員張聖照疑為情所困，10年前起陸續奉獻1900萬供養「觀音心法」道場的法師，她為解決負債困境，竟涉偽造薪資帳戶、公務識別證件再向錢莊業者詐貸約130萬元。一審依偽造公文書等3罪，各判她4月、6月及7月徒刑，僅4月部分得易科罰金；上訴後，高雄高分院今維持相同刑度，全案仍可上訴。

據了解，張聖照（52歲）擁警大博士學位，案發後調任矯正署科長，監察院去年以違反公務員服務法彈劾她，公務員懲戒委員會今年5月判撤職，並停止任用1年。

判決指出，張聖照2014年1月16日起擔任明陽中學副校長、2016年7月22日至2018年1月16日擔任誠正中學副校長，卻因先前感情問題，求助宗教力量慰藉，花大筆金錢而背負龐大債務，2014年間薪資戶頭就被數名債權人、銀行聲請強制執行扣押薪資所得。

2015年8月間，張聖照急需周轉卻債信狀況不佳，找上中間人「小江」，由小江協助偽造帳戶資料、薪資單等財力證明文件，塑造她是正常收入的公務員，透過代辦業者找民間錢莊，同意借65萬元；張女後來想再借錢，小江替她的蔡姓男友人偽造明陽中學識別證，要蔡配合說謊兩人為同事關係、並願幫她作保，再度借得15萬元。

隔年2月間，張聖照又故技重施，於明陽中學副校長辦公室內偽造自己帳戶存摺，加上自己身分證、公務人員銓敘派令，向另個民間錢莊詐得借款50萬9000元。直到這兩個借貸業者發覺張女提供的存摺無法領款償債，也無法補登交易資料，才發覺是一場騙局。

張女審理時認罪，一審批評她侵害公務機關、私人單位權益，也影響社會經濟秩序，考量她與被害人和解也允諾賠償，依犯偽造公文書、偽造私文書、偽造準公文書等罪，各別7月、4月、6月，其中4月部分得罰金。她的友人蔡姓男子也依偽造公文書罪判半年，緩刑2年，條件為接受法治教育2場。

二審合議庭審理後，將偽造公文書罪判7月徒刑部分，改依公務員假藉職務上機會犯共同行使偽造公文書罪，判7月，其他上訴駁回。

公務員 薪資 法師

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