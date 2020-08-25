彭坤業關說被拔主任竟搶先退休 法務部檢審會不予審議

台灣高等檢察署主任檢察官彭坤業。圖／聯合報系資料照片 桃園地檢署前檢察長彭坤業因接受法務部前部長邱太三關說、對公訴檢察官施壓，調台灣高檢署主任檢察官，但他是否還適合擔任二審主任，基層質疑聲不斷。法務部今加開檢審會審議彭拔主任案，但彭提早於本月21日退休，已非現職人員，非檢審會審議對象，今不予審議。

檢察官評鑑委員會建議對彭警告、檢審會追認，法務部職期審查會二度開會後決議拔掉他主任職務，調二審檢察官，因檢察官職務調整需經檢審會，法務部今日上午加開檢審會確認。

據了解，上周日發出會議通知時，彭尚未退休，原訂是本月27日退休，後來才知變更日期，且經高檢署報請銓敘部核准通過，已生效。依審議規則第3條，檢審會審議對象是現職檢察官、主任檢察官，而彭非現職人員，不是公務人員，沒辦法對其做這個審議。

檢審委員、台北地檢署檢察官林達痛批，「真是變成一個荒謬的笑話！」倘若當初都不要拖延，怎麼會變成這樣？既然已經變成這樣，該做的程序還是照做，還是對於本案作出審議，否則檢審會豈不變成在幫助彭坤業背書，幫助這樣拖延的事情背書。

林達認為，今天被突襲，當初如果不要這樣拖延，也不會變成今天這個樣子。至於非現職人員能否審議要不要大家表決？這是法規，也不是甚麼大家表決的問題，我們都是法律人，我也不會無理的要求。

這是一個案例，有兩層意義，一是確立了對於擔任主任之前的事情，在主任任期內是可以拔掉的，二是部長有無核定權？這方面如果確認了部長有核定權，或者是否已經清楚？如果已經清楚，當然就不用修法，如果不清楚，為避免爭議，是否還是要修法讓他清楚。

主席、法務部政次陳明堂指出，部長的核定，其實後續還有送達的問題，所以也不是說部長核定就生效，因為還有正當法律程序，例如送達的程序等等，但這部分若有一些法規上的疑義，後續就交由檢察司去研議。