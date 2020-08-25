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IKEA內拍惡搞片 李興文兒賠18萬換緩刑

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IKEA內拍惡搞片 李興文兒賠18萬換緩刑

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

李堉睿因為在打烊的IKEA拍惡搞影片，被新北地院依無故隱匿於他人建築物罪判刑3月，但他不服，上訴爭取緩刑。本報資料照片
李堉睿因為在打烊的IKEA拍惡搞影片，被新北地院依無故隱匿於他人建築物罪判刑3月，但他不服，上訴爭取緩刑。本報資料照片
藝人李興文的兒子李堉睿，去年10月躲在IKEA賣場倉儲，然後趁賣場打烊拍攝KUSO惡搞影片，今年1月被新北地院簡易庭依無故隱匿於他人建築物罪判刑3月，他不服上訴，結果二審合議庭認爲量刑並無不當駁回。不過，合議庭考量他在上訴期間與賣場達成和解，且履行了和解條件，因此也宣告緩刑，緩刑期間須接受法治教育4小時。

李堉睿（25歲）除了是星二代，也自己經營Youtube頻道。為了點閱率，他去年10月28日許晚間8時潛入IKEA新莊店拍攝影片，其中有蹲馬桶、假裝淋浴及疑似猥褻行為，因此被判有罪。

據了解，一審判決之前，賣場曾要求30萬元作為和解條件，但李興文只開出12萬元，調解不了了之。雙方近日於李堉睿上訴後再溝通，最後以18萬元達成和解，另有下架影片和李不得對於調解內容做任何評論等條件。

二審開庭時，李興文曾陪李堉睿出庭，也在庭外教訓兒子「李堉睿，學到教訓了吧！爸爸是第一次來這種地方，也希望是最後一次，這種是非之地，還是少來比較好。」但他事後也輕拍一下兒子的肩膀安撫，輕聲說道「該長大了！」

李興文 IKEA 猥褻

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