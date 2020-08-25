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越南移工遭強押上車擄走 慘遭灌酒差點回不了家

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣北埔鄉日前深夜接獲民眾報警指出當街目睹擄人案件，一名越南籍男子遭3名男子強押上車，過程中雙方不斷用越南語對話、肢體拉扯，甚至其中1名可疑男子突然用華語說「你還欠我錢！」隨後就將越南籍男子推上車離開現場，讓民眾驚嚇立刻報警，但經竹東警方追查才知是虛驚一場。

據了解，遭強押「擄走」的越南籍阮姓男子實際是被3名同鄉友人相揪要去喝酒，但因為阮男對於酒攤興趣缺缺，范姓越南友人才會找來另外2名越南友人包計程車從湖口前往北埔專程要載阮男前去喝酒。

阮男被3人在超商前堵個正著，但過程中阮男不斷推辭、拒絕，卻被目擊民眾誤以為是拉扯、擄人過程，實際卻是雙方在嘻笑打鬧，還驚動超商店員立刻報警求救，但警方抵達現場時阮男已被押上車離去，讓警方第一時間也不敢大意，立刻成立專案小組。

因民眾表示曾聽見其中一名男子以華語表示「你還欠我錢」，因此警方立刻追查計程車去向，隨後在湖口發現一行人的蹤跡；沒想到員警上前準備救出阮男時，才發現阮男早已被灌醉，與另外幾名「嫌犯」狂歡熱飲，最後體力不支提前搭車返回北埔。

阮男酒醒後向警方表示，當晚確實與范男等人有當街拉扯，但並不是發生糾紛，只是不想去喝酒，沒想到最後不僅被灌醉，還鬧出誤會，對此感到十分抱歉，但警方則說幸好只是虛驚一場，只要求阮男下次與朋友喝酒別再搞烏龍。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

越南移工遭人強押上車擄走，事後才知是朋友之間打鬧、虛驚一場。記者巫鴻瑋／翻攝
越南移工遭人強押上車擄走，事後才知是朋友之間打鬧、虛驚一場。記者巫鴻瑋／翻攝
越南移工遭人強押上車擄走，事後才知是朋友之間打鬧、虛驚一場。記者巫鴻瑋／翻攝
越南移工遭人強押上車擄走，事後才知是朋友之間打鬧、虛驚一場。記者巫鴻瑋／翻攝

越南 北埔 計程車

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