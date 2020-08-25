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花蓮秀林鄉代主席違反廢清法判2年10月 沒收4.3億元

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮縣議會前議長賴進坤、其子秀林代表會主席賴俊傑，去年被控違反廢棄物清理法起訴，花蓮地方法院判決指出，擔任玟豪股份有限公司負責人賴俊傑，將汙泥廢棄物混入石灰賣給台泥，判2年10月，不法所得4.3億元沒收，並處罰金100萬元，賴進坤則無罪，賴俊傑表示會全力爭取清白上訴。

「感到很冤枉！」賴俊傑表示，公司是合法申請的廢棄物處理廠，花蓮縣環保局每個月來稽查，環保署每年來檢查都沒有問題，收集進水廠汙泥、含鋁等較高的原物料，並不是供應廢棄物，整理過後才賣給水泥廠做黏土、矽砂等副原料，都符合檢驗標準，燒出來的水泥品質也都符合標準，強調一定會上訴到底，還給自己和公司清白。

花蓮地檢署調查，2010年玟豪公司向花蓮縣政府申請廢棄物處理許可證，處理事業單位生產的一般廢棄物，明知廢棄物處理許可證及申請書件處理廢棄物流程，卻未依許可流程處理廢棄物，還賣給水泥廠製成水泥。檢方懷疑前議長賴進坤是公司實際負責人、賴俊傑只是掛名，依違反廢棄物清理法把2人提起公訴。

法院審理後，認為賴俊傑與羅姓員工2人，從2010到2015年間，在廠區內將廢棄物分批少量混入矽砂、黏土、石灰石後，還佔用台電土地堆置風乾，以矽砂、黏土或石灰石名義賣給台泥，使台泥誤以為收取的物品均為矽砂、黏土或石灰石，而交付對價。

法官認為，賴俊傑違反廢棄物清理法第46條第4款，未依廢棄物清除、處理許可文件內容貯存、清除、處理廢棄物，判處有期徒刑2年10月；羅姓員工處有期徒刑2年，2人處罰金100萬元；未扣案的犯罪所得4億3569萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

另外，賴進坤雖為多家家族公司創立者，且是賴俊傑父親，但證據不足以證明是實際負責人，因此宣告無罪。

花蓮地方法院判決，秀林代表會主席賴俊傑違反廢棄物清理法，判2年10月，不法所得4.3億元沒收。圖／資料照
花蓮地方法院判決，秀林代表會主席賴俊傑違反廢棄物清理法，判2年10月，不法所得4.3億元沒收。圖／資料照

廢棄物 賴進坤

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