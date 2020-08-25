為蹺家的人妻付房租進而交往 他打傷人夫判賠3萬多

古男在網路戲認識女網友小蘋（化名），2年前她與丈夫方男吵架，負氣離家出走，由古男租屋給她居住，兩人進而交往，後來小蘋與丈夫復合返家，古與友人打傷方，經方請求損害賠償，古辯稱遭方恐嚇，才打傷方，二審不採信，判古賠償方新台幣3萬3436元。不得上訴。

方男表示，古男透過網路遊戲，結識他的妻子小蘋，2018年7月間，他與妻子因細故爭吵，小蘋負氣獨自離家，古代小蘋繳交房租及押金賃屋供小蘋居住，雙方進而交往。

後來，因小蘋與方男感情復合而返家，古男竟夥同綽號「阿峰」友人，於去年4月11日晚間，前往彰化縣方男家，要求方男代為清償小蘋積欠款項，又因不滿方的態度，先以右手揮拳毆打方左臉，「阿峰」再自後方以右手揮拳毆打方的頭部1下，致方受傷，請求損害賠償。

古男辯稱，並非蓄意傷害方男，是因方男曾說要拿槍殺死他的全家，並持續騷擾他及他的配偶，甚至跟車及到他住處外面拍照，且事發當天談話過程中，方用叫囂、挑釁的字眼，回話激怒他，他才會動手毆打方臉部一下。