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中醫師違法使用禁藥案 台中市府：鉛中毒數達30人
台中市衛生局追查鉛中毒案，上午指出，因盛唐及九褔兩中醫診所違反使用禁藥造成民眾鉛中毒人數截至昨天已達30人，且前往醫院檢查人數累計達400人，新增主動稽查抽驗5件及受理2位民眾中藥檢體4件，將持續密切掌握民眾最新檢驗情況，並積極追查。
衛生局表示，市府持續配合檢調取得就醫患者名單，主動通知患者接受檢查，並加強稽查中醫診所、中藥販賣業者或藥商，抽驗是否違法販賣使用硃砂及鉛丹，若查獲有供應調劑或陳列販售硃砂等情事，一律移送法辦，嚴懲不法，絕不寬貸。
衛生局說明，市府已成立跨局處工作小組，持續關懷受害患者、協助受害者處理後續事宜。法制局也已成立專責窗口，並協調財團法人消費者文教基金會協助消費者爭取權益，辦理團訟收件作業，目前已主動聯絡受害民眾，進行後續求償。
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