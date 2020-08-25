殺人關12年獲假釋 卻因酒駕撤銷假釋恐蹲完25年殘刑

彰化洪姓男子83年間在台東犯下殺人案被判無期徒刑，關12年後假釋出獄，未料，5年前酒駕遭判刑3個月，台東地檢署依法向法院提起撤銷假釋，洪男需服完25年殘刑，於129年刑滿。洪男向台東地方法院提出聲明異議。花蓮高分院審理後裁定停止訴訟，待最高法院釋憲結果。

台東地檢署主任檢察官黃榮德表示，洪男102年間酒駕被判刑2個月，彰化地方法院審理時，法官考量洪當時已68歲，如被判刑2個月就撤銷假釋入監服殘刑25年，猶嫌過重，因此諭知免刑判決。不過，洪男在104年間又酒駕，遭判刑3個月，檢察官當時依法向法院提起撤銷假釋，洪已於104年入監服刑。

目前74歲的洪男今年初向台東地方法院提出聲明異議，花蓮高分院日前審理後認為洪男因酒駕須執行殘刑25年及新宣告刑3個月共25年3月，顯有因微罪而遭撤假釋後再服長期殘刑，違反憲法第23條比例原則之虞；再者最高法院於今年8月7日也提出釋憲，因此裁定停止訴訟，等待最高法院釋憲結果。

據了解， 洪男於民國83年間，應余姓女子之邀夥同3人到台東關山鎮，以石頭砸死老榮民，被判無期徒刑，於84年4月間入監服刑，由於洪在監獄表現良好，於民國96年4月假釋出監，保護管束期至106年4月17日期滿。未料，因酒駕遭撤銷假釋，104年再度入監服刑，必須服滿25年殘刑，於129年刑滿。

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