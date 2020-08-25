12歲男孩吃下百元紅單呆坐家中 網友卻大讚：警察做好事

12歲男孩吃百元紅單引熱議，網友大讚：警察做好事了。擷自《爆廢公社》

一名男網友在《爆廢公社》PO出一張交通違規「未依規定穿越道路」罰單，表示昨天下班回家後，看兒子一個人坐在椅子上不說話，問了幾句兒子才小小聲回答，並同時遞給他一張紅單，讓原PO相當驚訝。認為「才12歲未成年有必要這樣嗎? 不是說年紀小就能不遵守交通規則，但以勸導代替處罰我想會是更有成效。」PO完即稱自己「要去繳罰單了」。

該紅單抱怨文一出，引來眾多網友留言回應，表示12歲就被開單還真罕見，多數網友認為這張罰單繳得很值得，花幾百元買一個教育「很便宜」，「為了避免未來造成兩個家庭的破碎，這張罰單其實很有正面意義！」認為警察伯伯做了一件好事，「感謝警察幫你教育了你的孩子，罰單事小，出了車禍才得不償失，勸導有用，臺灣交通就不會這麼亂了」，「為了他的未來，開單是必要的」，「以後你會感謝這位員警的」。還有網友歪樓，認為警察開單雖是好事，但「這字真的有醜」、「看得很阿雜」。

也有人認為，有些警察是「柿子挑軟的吃，不意外」，警察也要賺12歲孩子的錢，但依據「道路交通管理處罰條例」第八十五條之四規定：「未滿十四歲之人違反本條例之規定，處罰其法定代理人或監護人。」該名男孩由於未滿14歲，我國法令會處罰他的代理或監護人。

針對此張紅單，網友還熱議，這樣是要罰多少錢，有人說是兩、三百，根據道路交通管理處罰條例第78條第2、3款規定：「不在劃設之人行道通行，或無正當理由，在未劃設人行道之道路不靠邊通行處新臺幣300元罰鍰」、「行人不依規定，擅自穿越車道處新臺幣300元罰鍰」，應該是300元罰單為正解。

原PO在文末並提醒大家，請別躲在巷子內等待，然後突然跳出來，真的會嚇到人，並請大家行人穿越馬路，請一定要走行人穿越道。