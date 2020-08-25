幫乘客甩追車不慎翻覆害癱瘓 運將賠千萬要入獄

高雄陳姓計程車司機前年載乘客林女、李姓男子，涉為了甩掉開車跟隨在後的林女前男友，於國道一號不慎失控，撞到內側護欄後整輛車翻覆，造成李姓男子全身癱瘓；一審認定車上2人沒指示用違規或危險駕駛方式甩掉，因陳駕駛不慎才車禍，依犯業務過失傷害致人重傷罪判10月徒刑，全案高雄高分院維持原判定讞。

李姓男子及父母另對陳姓司機、林女及她前男友提民事求償共1923萬元，一審認為，林女沒要求危險駕駛，林女的前男友僅跟隨在後也沒逼車、攔停等行徑，仍認定翻車主因是陳姓司機貿然危險駕駛，扣除計程車行已理賠401萬元，判陳姓司機要賠李1135萬7203元、賠李的雙親160萬元，此案上訴中。

判決指出，陳姓司機（41歲）2018年8月24日中午12點多載著林姓女子、李姓男子，但林女的謝姓前男友開著車跟在計程車後方，2人便要求陳甩掉，陳於是開上國道一號高速公路，不料當天12點50分許行經北上365.3公里處，陳發現偏離車道，貿然將車輛往左拉又往右拉，導致失控撞內側護欄後翻車。

車內李姓男子受重傷，送醫搶救仍因頭部裂傷創傷性第6及第7頸椎椎體滑脫，合併脊髓、四肢癱瘓，當時僅22歲便診斷1級殘廢。

陳姓司機偵訊及審理時辯稱，因謝姓男子駕車跟追在後導致事故，林女及李姓男子都指示要擺脫，應也有過失；不過法官勘驗行車記錄器，發現林女及李姓男子雖都有口出要甩掉謝姓男子的車，但沒指示要用違規或任何危險駕駛的方式，所以車禍發生主因為陳姓司機駕駛不慎。

法官考量陳姓司機自首、未能和解，以較有利於陳姓司機的業務過失重傷害罪論處，判10月徒刑。