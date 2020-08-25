陸軍下士車禍逃逸 被撞老婦給他自新機會獲緩刑

在陸軍砲兵指揮部服役的王姓上士，去年無照駕車行經豐原區豐東路時，撞傷騎自行車的閻婦，致她頭頸部受傷，肇事後逃逸，經警調閱路口監視畫面，循線查獲王，台中地院以王與閻婦達成和解，閻婦同意原諒王，法官認他有悔意，依肇事逃逸罪將他判刑1年2月，緩刑4年；但罰他向公庫支付12萬元，以記取教訓。

判決書指出，王姓現役軍人（21歲）去年12月13日清晨，無照駕駛自小客車，沿台中市豐原區豐東路由北往南方向行駛，行經該道路76號前時，未注意車前狀況，自後撞擊同向騎在他車輛前方，由閻婦所騎的自行車，致她人車倒地。

被害人閻婦因此受有創傷性硬腦膜下出血、頭皮鈍傷、頸部挫傷及右側髖部挫傷等傷害。未料，王男未對閻婦採取救護或其他必要措施，也未留下任何聯絡方式，旋即駕車離去，經警據報至現場處理，並調取事故地點附近監視錄影畫面後，始循線查獲王。