聽新聞
test
0:00 / 0:00
陸軍下士車禍逃逸 被撞老婦給他自新機會獲緩刑
在陸軍砲兵指揮部服役的王姓上士，去年無照駕車行經豐原區豐東路時，撞傷騎自行車的閻婦，致她頭頸部受傷，肇事後逃逸，經警調閱路口監視畫面，循線查獲王，台中地院以王與閻婦達成和解，閻婦同意原諒王，法官認他有悔意，依肇事逃逸罪將他判刑1年2月，緩刑4年；但罰他向公庫支付12萬元，以記取教訓。
判決書指出，王姓現役軍人（21歲）去年12月13日清晨，無照駕駛自小客車，沿台中市豐原區豐東路由北往南方向行駛，行經該道路76號前時，未注意車前狀況，自後撞擊同向騎在他車輛前方，由閻婦所騎的自行車，致她人車倒地。
被害人閻婦因此受有創傷性硬腦膜下出血、頭皮鈍傷、頸部挫傷及右側髖部挫傷等傷害。未料，王男未對閻婦採取救護或其他必要措施，也未留下任何聯絡方式，旋即駕車離去，經警據報至現場處理，並調取事故地點附近監視錄影畫面後，始循線查獲王。
事後，王與閻婦達成和解（過失傷害部分經閻婦撤回告訴，另為不受理判決），閻婦願原諒他，並同意給他緩刑。法官依肇事致人傷害逃逸罪將他判刑1年2月，緩刑肆年，並罰他向公庫支付新台幣12萬元。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言