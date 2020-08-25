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為愛鋌而走險淪為詐貸犯 兆豐銀前女行員等34人遭訴

聯合報 / 記者賴佩璇/台北即時報導

兆豐銀行新店分行前女行員石蕙瑄和前夫許皓青，與地政士周芷妘等人合謀，虛增不動產交易價格詐貸2.8億元。台北地檢署今依違反銀行法、詐欺取財等罪，起訴石女、許男、周女等仲介、代書34人，不起訴4人，另有3名屋主獲緩起訴，期間1年，須支付公庫5萬元。

據了解，許是投資客，形象健談、多金，平時以保時捷代步。開立一間專門協助房產轉租的公司，主要將房屋出租或是轉介給第三人當「二房東」。石女與許男因公相識進而交往，2016年結婚育有兒女，直到去年8月間疑似因許男對外積欠賭債而離婚。

今年6月18日，檢察官林彥均複訊後聲押禁見許男，命石女以30萬元交保。許男日前延押，全案將於下周移審台北地院。

檢方調查，2015年6月至2017年11月間，當時石女任職於兆豐銀行新店分行，負責個人消費金融及申辦信貸房貸業務，卻利用不動產市場交易熱絡期間，與周女等5名地政士合謀不法。

先由石女、許男物色雙北地區中古屋後，先找人頭當買家，再找周女等地政士辦理登記過戶，期間動手腳拉抬成交價，藉此增加貸款金額。其中，地政士將雙北地區一間原成交價金1250萬元的中古屋，虛增至1900萬元。

石女、許男等人以製作不實不動產買賣契約書、虛報實價登錄房屋價格手法，共虛增20多戶中古屋房價，再由石女經手核准申貸，向兆豐銀行新店分行詐得2.8億元。據了解，石女成功辦理每件房貸壽險可分得保險金10％的業績獎金。

近年金融機構對逾期放款比率敏感，兆豐內部稽核時發現新店分行的房貸放款有問題，且案件多集中在分行負責個人消費金融業務的石姓女行員，因此報請檢調單位偵辦。據了解，石女目前已被革職。

兆豐銀行新店分行前女行員石蕙瑄和前夫許皓青，與地政士周芷妘等人合謀，虛增不動產交易價格以詐貸2.8億元。台北地檢署今依違反銀行法、詐欺取財等罪，起訴石女、許男、周女等仲介、代書34人。圖／本報資料照。
兆豐銀行新店分行前女行員石蕙瑄和前夫許皓青，與地政士周芷妘等人合謀，虛增不動產交易價格以詐貸2.8億元。台北地檢署今依違反銀行法、詐欺取財等罪，起訴石女、許男、周女等仲介、代書34人。圖／本報資料照。

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