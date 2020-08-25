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長榮爭產假車禍噴辣椒水 藏鏡人張榮發三子連襟遭起訴

聯合報 / 記者賴佩璇/台北即時報導

長榮集團創辦人張榮發過世後爆爭產糾紛。前年12月底，長榮國際董事長柯麗卿在車上遭嫌犯開槍噴辣椒水，之後張榮發基金會董事長鍾德美也接到恐嚇電話逼辭職，台北地檢署查出，張榮發三子張國政連襟謝國獻涉指示嫌犯恐嚇兩女，今依恐嚇等罪起訴謝國獻等11人，至於張國政則因查無證據，未列被告。

張榮發過世後，由大房全面主導事業，卻爆出大房3兄弟內鬨。柯麗卿、鍾德美都是長榮老臣，是張榮發長子張國華人馬，而次子張國明、三子張國政不滿老臣柯繼續擔任長榮國際董事長，之前曾提出多件民事訴訟。

檢警調查，前年12月11日，張榮發基金會董事會首次改選，張國政不具董事身分、也無開會資格，他和連襟謝國獻帶人到場，遭保全阻止，雙方發生衝突，踹門、打破玻璃，現場多人掛彩，動手的全是長榮自家保全員工。

改選當天，不只場內爆發鬥毆，基金會關鍵一席董事柯麗卿因「意外」沒有到場，她在途中遇到假車禍、甚至亮槍攻擊，當時柯麗卿臉部有灼熱感，司機見情況不對，馬上將她載回集團醫務中心，就醫後發現是被辣椒水槍攻擊，她也缺席會議，當天流會。

檢警追查，張國政的妻子曾瓊慧的妹夫謝國獻竟幫忙出氣，教唆小弟恐嚇兩女。男子欒忠業先得知柯女上班行車路線，前年12月11日，搭乘友人林子勛的機車和柯女的座車發生假車禍。

當時欒男和司機發生口角，拉開車門並持手槍型的辣椒水噴劑朝柯女噴灑，再搭計程車逃逸。事後，欒男遭依違反社維法裁罰3千元，檢警懷疑全案並不單純，立案偵辦並拘提謝國獻到案。

去年1月間，鍾德美也接到恐嚇電話，要求她辭職，也不能出席長榮股東會，否則要她小心人身安全。檢警懷疑，此事也與謝國獻有關，循線找到兩名涉案少年。檢方認為，相關嫌犯供詞及證據都顯示謝有指示犯案，今依法起訴。

台北地檢署查出，張榮發三子張國政連襟謝國獻涉指示嫌犯恐嚇長榮國際董事長柯麗卿、張榮發基金會董事長鍾德美兩女，今依法起訴。圖／本報資料照。
台北地檢署查出，張榮發三子張國政連襟謝國獻涉指示嫌犯恐嚇長榮國際董事長柯麗卿、張榮發基金會董事長鍾德美兩女，今依法起訴。圖／本報資料照。

長榮 張國政 恐嚇 車禍

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