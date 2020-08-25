長榮爭產假車禍噴辣椒水 藏鏡人張榮發三子連襟遭起訴

長榮集團創辦人張榮發過世後爆爭產糾紛。前年12月底，長榮國際董事長柯麗卿在車上遭嫌犯開槍噴辣椒水，之後張榮發基金會董事長鍾德美也接到恐嚇電話逼辭職，台北地檢署查出，張榮發三子張國政連襟謝國獻涉指示嫌犯恐嚇兩女，今依恐嚇等罪起訴謝國獻等11人，至於張國政則因查無證據，未列被告。

張榮發過世後，由大房全面主導事業，卻爆出大房3兄弟內鬨。柯麗卿、鍾德美都是長榮老臣，是張榮發長子張國華人馬，而次子張國明、三子張國政不滿老臣柯繼續擔任長榮國際董事長，之前曾提出多件民事訴訟。

檢警調查，前年12月11日，張榮發基金會董事會首次改選，張國政不具董事身分、也無開會資格，他和連襟謝國獻帶人到場，遭保全阻止，雙方發生衝突，踹門、打破玻璃，現場多人掛彩，動手的全是長榮自家保全員工。

改選當天，不只場內爆發鬥毆，基金會關鍵一席董事柯麗卿因「意外」沒有到場，她在途中遇到假車禍、甚至亮槍攻擊，當時柯麗卿臉部有灼熱感，司機見情況不對，馬上將她載回集團醫務中心，就醫後發現是被辣椒水槍攻擊，她也缺席會議，當天流會。

檢警追查，張國政的妻子曾瓊慧的妹夫謝國獻竟幫忙出氣，教唆小弟恐嚇兩女。男子欒忠業先得知柯女上班行車路線，前年12月11日，搭乘友人林子勛的機車和柯女的座車發生假車禍。

當時欒男和司機發生口角，拉開車門並持手槍型的辣椒水噴劑朝柯女噴灑，再搭計程車逃逸。事後，欒男遭依違反社維法裁罰3千元，檢警懷疑全案並不單純，立案偵辦並拘提謝國獻到案。