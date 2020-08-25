猥褻幼女少上4小時輔導課被訴 法官查出已入獄判無罪

男子阿雄（化名）猥褻同居人的2個女兒，被判刑2年6月確定，並命他要完成12周共24小時的認知輔導教育，但他僅完成20小時，少上4小時，違反保護令，他辯稱當時因工作太忙，有2節課沒有上，有向衛生所請假，請假後就收到入監服刑的通知，入監服刑，因此沒繼續上課，法官認不能歸責於阿雄，判他無罪。

檢方起訴指出，阿雄因對同居人的2個年幼女兒為強制猥褻家庭暴行為，被判刑2年6月確定，經台中市政府社會局向法院民事庭聲請核發民事通常保護令，法官命他不得對2名被害人實施家庭暴力及騷擾行為，並命他在保護令期限內（即2017年11月28日起至2019年11月27日）完成12周共24小時的認知輔導教育（性別教育及性侵害防治教育）等內容。

未料，阿雄收受保護令後，未如期全部完成上開認知輔導教育之處遇計畫（應完成24小時，僅完成20小時），違反保護令規定。

阿雄否認違反保護令犯行，辯稱「當時因工作太忙，有2節課沒有上，我有向衛生所請假，請假之後就收到入監服刑的通知，我於2018年7月24日入監服刑，因此沒有繼續上課」。