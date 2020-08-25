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宛如神鬼交鋒情節 騙扁少年黃琪詐1億多元遭訴

聯合報 / 記者賴佩璇/台北即時報導

「騙扁少年」黃琪涉假冒香港首富李嘉誠秘書，意圖向口罩大廠中衛公司詐騙上萬片口罩，涉犯詐欺罪，將移審台北地院。 圖/本報系資料照片
「騙扁少年」黃琪涉假冒香港首富李嘉誠秘書，意圖向口罩大廠中衛公司詐騙上萬片口罩，涉犯詐欺罪，將移審台北地院。 圖/本報系資料照片
「騙扁少年」黃琪涉假冒香港首富李嘉誠秘書，意圖向口罩大廠中衛公司詐騙上萬片口罩，涉犯詐欺罪；台北地檢署調查後，認定他共詐得新台幣1億多元，今依詐欺罪、違反個資法、洗錢、頂替等罪，起訴黃琪及保險業務員蘇立民。全案將於明日上午移審台北地院。

起訴指出，黃照岡（化名黃琪，另以「劉政熹」、「蔡佳玲」、「LAUANTON ZHENG XI」或「A LAU」、「ANTON LAU」等中英文名自稱）於2017年9月至今年4月間，藉由冒用知名人士名義施詐方式取得所欲財物。

黃琪假冒歌手張清芳前夫宋學仁本人及宋的秘書張小姐、張清芳本人及張的劉姓助理等名義，以電話或電郵請託台大醫師楊泮池及其左姓助理，安排詹姓友人的曾姓母親轉院至台大醫院及提供醫療協助，或安排其個人住院，藉以向法院陳報身體狀況欠佳而拖延訴訟程序。

他還冒用楊泮池助理名義向台北榮民總醫院病理檢驗部，蒐集及詐取曾姓母親病理檢體，而涉犯刑法詐欺、偽造準私文書，以及個人資料保護法非法蒐集高敏感個資等罪嫌。

2018年3月間，黃琪以楊泮池的陳姓妻子名義，申請台大校內網路電話分機（51241），及寄發電郵予台大計算機及資訊網路中心邵姓及曾姓承辦人，涉犯偽造準私文書罪嫌。

檢方查出，黃設立列支敦士登私人顧問公司並擔任該實際負責人，於驗資完畢及公司核准登記設立後，旋即指示該公司名義負責人蘇立民將驗資款300萬元提領一空，而共同違反公司法驗資不實、商業會計法及涉犯刑法使公務員登載不實等罪嫌。

黃佯裝其為國泰集團千金蔡佳玲、列支敦士登律師事務所主持律師，並以協助劉姓女子取得國泰集團VVIP身分後，將可取得較優惠存款利率及換匯匯率、共同投資台南房地產，或可協助處理與營造公司間工程款訴訟糾紛，但需支付高額訴訟費用為幌。

詐取劉女原本存放本國銀行4981萬5374元，及外國銀行存款共計日幣2.28億元、美金40萬1908元及歐元1萬358元等，再用帳戶存放詐得的國內外資金，以此方式掩飾或隱匿犯罪所得來源及去向，並意圖使他人逃避刑事追訴，而移轉犯罪所得。

今年2月間，黃琪佯稱香港首富李嘉誠秘書，致電中衛公司表示李嘉誠有意捐贈口罩，訂購成人及兒童口罩各5千片、酒精棉100盒，將贈予台大醫院。中衛公司出貨前向李嘉誠秘書及台大醫院查證，驚覺受騙提告。

3月18日，黃琪得知蘇遭調查局台北市調處約詢1次，為求脫罪與蘇聯繫並探知約詢內容，以罪責不重為由央求蘇出面頂罪，而蘇為維持兩人之間情誼，因此頂替接受約詢，自白相關犯行。

4月28日，調查局將黃琪拘提到案，檢方複訊後以有串、滅證之虞向法院聲押禁見黃琪獲准；蘇立民交保60萬元。檢方認為，黃非僅熱衷名人角色扮演，因其得藉由名人虛擬身分，獲得體制外方便之門，輕鬆繞過體制程序。

使被害人等見識其具有身分特權外觀，即陷於錯誤，深信其確有所詐稱特權身分，黃即得以輕易再向被害人施詐，猶如美國傳奇犯罪電影「Catch Me If You Can（中譯：神鬼交鋒）」情節再現。

黃琪去年以白布遮臉、坐輪椅出庭。圖/本報系資料照片
黃琪去年以白布遮臉、坐輪椅出庭。圖/本報系資料照片

口罩 李嘉誠 中衛 詐欺 楊泮池 張清芳

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