摑死14天男嬰 自稱「大法師」的生父二審仍18年

自稱「天師、大法師」的林姓男子與郭姓女友同居生子，但男嬰才出生14天就因哭鬧被林摑死，事後草草用紙箱下葬。桃園地院依成年然故意對兒童犯傷害致死罪，累犯，判林有期徒18年，高等法院今駁回上訴。

林姓男子（47歲）無業，平時喜歡宗教活動，還有信徒追隨學習修練法術，但林四處偷神像、金牌，有多項竊盜前科。林同時和郭姓、林姓女子交往，3人同住一個屋簷下，去年3月和郭女生下1名男嬰。

檢方起訴指出，去年3月26日男嬰因深夜哭鬧，林朝兒子頭臉大力摑掌、毆打10多分鐘，隔天清晨郭女見兒子沒呼吸，但林拒絕將兒子送醫，還拿作法器具在男嬰肚子上蓋了巨大的紅色符印聲稱可保平安，並帶遺體回嘉義老家找父親幫忙埋葬被拒，當晚才再回桃園送醫。

檢方相驗男嬰遺體時，林和2名女友謊稱小孩洗澡不慎摔落澡盆致死，但檢方起疑，請法醫剖驗。林、郭女事後將男嬰放進紙箱埋葬，郭女多次祭拜，還找葬儀社替兒子重辦後事，業者聽聞林虐死嬰兒憤怒不已，約林談判痛毆，錄下林自白影片，郭女乘隙報案才曝光。

桃園地檢署認為，林的行為令人髮指，依家暴傷害致死罪嫌起訴，建請從重量刑；同居的郭女、林女受迫才未揭發實情，處分不起訴。郭女證稱，林威脅不准報案、送醫，還恫嚇「母子只能留下一人」；林女也說，郭女一直護著男嬰，卻被林抓頭撞牆，威脅不准將小孩死因說出去，否則要對郭女家人不利。