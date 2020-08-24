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前調查官收賄、請託升遷還洩密遭訴 法院裁定50萬交保

聯合報 / 記者林孟潔/台北即時報導

潤寅詐貸案主嫌楊文虎、王音之夫婦被依違反銀行法起訴，台北地檢署查出甫退休的調查官郭詩晃4年前曾接案調查潤寅案，涉嫌收受王音之透過白手套、有富建設負責人洪村騫交付賄款500萬元，將案件列參考不調查，檢方今依貪汙罪起訴郭詩晃、王音之等2人；台北地方法院下午5點開移審庭，裁定50萬元交保，並限制出境、出海並限制住居。

郭詩晃指出，檢方只憑洪村騫一人供述就認定他收賄，但「我真的沒有收500萬元」，他承辦案件時根本不知道潤寅有無犯罪，如何在2017年4月收受洪提供的500萬元，他確實請託升遷也和潤寅案無關。

他說，他在2009年間認識洪村騫，因為洪負責他母親住處的都更案，需要他幫忙說服左鄰右舍；當時洪村騫表示認識時任台北市調處處長潘鴻謀，若他有升遷的需要，洪可以協助他，但潘鴻謀2016年已退休，他早知道洪村騫在調查局已無影響力，「我知道他都在說大話」。

郭詩晃說，洪村騫、洪的秘書李世仁在2017年初約他見面，原以為是為了都更，雙方才約在他母親家見面，當時洪問他是否承辦潤寅案，潤寅老闆是洪的朋友，他則坦承有承辦案件，但辦案一向秉公處理，如果潤寅沒犯罪一定會還清白，有犯罪他的態度也會好一點，但絕不會徇私舞弊。

他指出，事後李世仁再傳LINE約吃飯，他回拒並表示「你們的行為造成我的困擾」，如果再關說就要嚴格查辦，之後和洪再無為案件見面，僅他母親過世，洪到靈堂上香，而他和李聯絡也是為了都更。

郭詩晃表示，本案已被檢察官起訴，相關證據也已調查完畢，認為沒有再羈押的必要；他每天在看守所醒來，都在想自己41年公務員生涯到底做錯什麼，「難道我40年公務員的證詞會輸給在商場打滾的老狐狸？」

他說，他本身有重度高血壓，兩度請求測謊，均因血壓太高、心室不正常顫動而無法完成，而他4月接受攝護腺手術，被懷疑是攝護腺癌高危險群，要定期追蹤，未料他6月就被羈押，在看守所內也不知道自己血壓多少。

郭詩晃指出，他根本不可能逃亡，他生在台灣、長在台灣，也會死在台灣，若法官讓他交保，他願意交出護照並定期向派出所報到，「我很想家」，希望法官能讓他交保完成治療，他願意提供50萬元交保金。

郭詩晃。圖／聯合報系資料照片
郭詩晃。圖／聯合報系資料照片

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