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花蓮縣府媒體採購案 地檢署偵查終結提公訴

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮縣政府於2017、2018年辦理媒體採購案引發爭議，花蓮地檢署今指出，時任花蓮縣政府副秘書長謝公秉、行政暨研考處長林金虎、行政暨研考處新聞科長黃微鈞及新聞科員黃淑貞4人，涉嫌違反貪汙治罪條例之對於主管事務直接圖利罪嫌，於8月19日偵查終結向法院提起公訴。

花蓮前縣長傅崐萁在任內共釋出25個「縣政宣導平面及影片素材資料庫蒐集建立」採購案，由謝公秉指示行研處新聞科與14家媒體的15名花蓮在地記者，以個人身分議價簽約蒐集輿情，標案幾乎由在地記者得標，引發「收買記者」爭議。

檢察官偵查發現，謝公秉等4人為避免記者對於花蓮縣府負面報導，明知政府採購法規定，機關不得意圖規避政府採購法分批辦理公告金額以上採購、得標者應自行履約不得轉包、機關應核實辦理驗收及機關辦理採購決標資料，應定期彙送主管機關等，切割辦理採購案，與花蓮駐地記者等11人分別議價決標。

地檢署指出，在採購案過程中，明知李姓記者未經所屬媒體公司同意，而私自為媒體事務獲有利益有所疑慮，即安排人頭進行議價得標，謝公秉等仍配合辦理；且採購案驗收過程均未核實驗收，得標記者交付影片光碟也從未使用。決標後為避免上開採購案曝光，未依規定定期彙送行政院公共工程委員會，以此方式分別於2017年圖利得標記者新台幣192萬7800元，2018年則為282萬3000元。

現任花蓮縣府民政處長林金虎說，目前還不清楚公訴內容，無法表示意見。謝公秉在傅崐萁卸任後即離開縣府，謝說，還不曉得公訴，不方便回應。

花蓮縣政府於2017、2018年辦理媒體採購案引發爭議，花蓮地檢署指出，於8月19日偵查終結向法院提起公訴。圖／資料照
花蓮縣政府於2017、2018年辦理媒體採購案引發爭議，花蓮地檢署指出，於8月19日偵查終結向法院提起公訴。圖／資料照

傅崐萁 行政院 貪汙

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