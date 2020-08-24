比古柯鹼貴 海關查獲保育類加利福尼亞灣石首魚乾魚鰾

關務署台北關與刑事警察局共同執行快遞貨物稽查時，7月間先查獲1件從墨西哥運抵台灣的加利福尼亞灣石首魚乾魚鰾，數量16枚，重量4公斤。接著再於8月間連續緝獲3案相同貨物，合計數量127枚，重量12公斤。

台北關指出，「加利福尼亞灣石首魚」，又名「加州犬型黃花魚」或「麥氏托頭石首魚」，僅分布於墨西哥加利福尼亞灣。其魚鰾俗稱「黃花膠」，價格昂貴，比毒品古柯鹼的價格還要高，也有人稱為「海中古柯鹼」。

台北關清查後確認，「加州犬型黃花魚（Totoaba macdonaldi）」，屬瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約（CITES簡稱華盛頓公約）附表一列管之物種，也屬於我國野生動物保育法規範之海洋保育類野生動物。

台北關表示，進口或出口「加州犬型黃花魚（Totoaba macdonaldi）」及其產製品，應依瀕臨絕種動植物及其產製品輸出入管理辦法規定辦理，進口時應主動申報並檢附出口國CITES管理機關核發之CITES文件，亦須檢具海洋委員會海洋保育署核發之輸入許可同意文件；出口時應檢附經濟部國際貿易局核發之CITES許可證及海洋保育署核發之同意文件辦理報關，由海關查驗核銷文件。