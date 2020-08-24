快訊

合利他命確定易主！武田近680億元出售消費者保健事業

好心幫忙卻誤觸法網 三重警坦承洩密獲緩起訴

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

新北市警三重分局一名謝姓警員，明知職務上掌管的個人資料屬保密事項，卻應鄒姓和王姓保險業務員要求，不但提供其客戶車禍案件對造人相關資料，幫忙查詢其他分局交通事故案件，還帶2人進檔案室，讓他們看螢幕直接抄錄，涉嫌洩密；謝員犯後坦承，新北地檢署今天緩起訴處分。

據了解，謝員從警多年，2018年調派三重分局，原本負責檔案室文書資料管理、卷宗調閱和公文報表統計等工作，案件曝光後改調警備隊服務。

處分書指出，謝員明知使用內部系統查詢事故資料須依相關規定辦理，如內容涉及當事人個資，不得洩漏給不相關的第三人。但是他應處理車禍事故理賠的鄒、王2人要求，幫忙查了多筆資料，今年1月7日晚間更帶2人進檔案室，事故雙方的姓名、地址和身分證字號等資料全都錄，還讓2人直接在螢幕前抄錄。

事件曝光後謝員坦承，強調是好心幫忙，方便民眾處理理賠事務，未料涉及洩密，相當後悔。

檢方認定謝員涉犯故意洩漏國防以外秘密罪，但審酌他沒有前科，已經坦承並立悔過書，經此事件應知所警惕，再考量其行為所生危害非鉅，予以緩起訴處分，緩起訴期間須支付公庫20萬元，並接受3小時法治教育。

新北市三重警分局一名謝姓警員好心協助民眾查詢車禍事故相關資料，但一時疏忽，結果因為涉及洩密被調查。示意圖／Ingimage
新北市三重警分局一名謝姓警員好心協助民眾查詢車禍事故相關資料，但一時疏忽，結果因為涉及洩密被調查。示意圖／Ingimage

事故 車禍

延伸閱讀

榕樹突塌壓死婦人 高雄宮廟賠償490萬獲緩起訴

公共危險案判決公訴不受理 苗法院院長猛打臉檢方

風聲走漏讓蘇震清做假證據？ 北檢分案查洩密

拿空白收據自填金額請款 北市派出所3所長獲緩起訴

相關新聞

藥師還錯健保卡 婦人藥局咆哮逼下跪 沒證據獲不起訴

今年3月新冠肺炎延燒，全國人民搶買搶口罩，北市南港區李姓婦人因王姓女藥師誤發還健保卡，竟涉嫌咆哮甚至逼下跪磕頭道歉，引發...

高雄監獄受刑人遭痛毆虐死案 管理員重判10年半

高雄監獄管理員李振賓、邱楷燈去年10月間涉不滿陳姓受刑人踢舍房門，指使蔣秉益等4名雜役將陳押到「鎮靜區」動私刑，冷眼看他...

孫安佐在美非法持槍恐被關 校方：希望給小朋友機會

藝人狄鶯和孫鵬的兒子孫安佐2018年在美國揚言持槍射擊學校遭逮，服刑238日後遣返回台。今士林地檢署偵查終結，認定他涉犯...

人夫冒充醫師騙女子投資診所 吃官司還得賠償114萬多元

已婚莊姓男子被控向陳姓女子謊稱是他公立醫院醫師，佯稱和妻子離婚，以為了向陳女證明他已經單身，換發身分證途中發生車禍，需支...

台中狂男派出所揮剪刀 嗆警要搶槍當場遭制伏

台中市林姓男子過去有恐嚇取財遭判刑的紀錄，但他出監後不知悔改，在今年5月間因與工地同事起口角後，想要持槍自恃，異想天開，...

關不怕？密醫植牙掉進鼻腔遭查獲 搬陳時中擋箭

密醫簡百淞因違反醫師法，18年前被法院判刑2年定讞，但出獄後仍不知悔改，跑到新北開診所替人植牙，結果牙沒裝好，還鬆脫掉進...

獲利31億！想介入大同經營權 台商炒股判13年半

大同公司市場派、台商鄭文逸被控與上海知名地產商任國龍共謀，找來股市作手鄒興華配合炒作大同公司股價，檢方認定不法獲利逾11...

國道壓線1秒被罰行駛路肩 法官撤單：勿擴大解釋

成姓男子去年10月開車走高速公路匝道，超車後右後輪不慎壓在路邊白線上，僅不到一秒就被後車檢舉違規行駛路肩，遭警方告發，被...

持衣架追打、吹風機吹臉虐死3歲兒 狠父被判15年

台中市邱姓男子、王姓女子因不滿3歲兒子從寄養家庭返家後，不服管教，涉嫌在去年10月至11月間，以氣球繫繩綁手腳、衣架追打...

辦潤寅詐貸案中飽私囊 前調查官收賄5百萬遭起訴

潤寅詐貸案主嫌楊文虎、王音之夫婦遭起訴，台北地檢署查出甫退休的調查官郭詩晃(66歲)4年前曾接案調查潤寅案，涉嫌收受王音...

追查靈骨塔詐騙案第3波出擊 幕後操盤黃姓兄弟羈押禁見

基隆地檢署偵辦許男等人虛設公司，以收購靈骨塔名義涉嫌詐騙案，分兩波起訴19人。檢警追查發現幕後指揮許男的黃姓兄弟另起爐灶...

賣人頭帳戶稱被騙 女未記取教訓被判6月刑

徐姓女子因缺錢花用，被控以每個帳戶每月3萬3千元代價，於去年11月間在桃園市某超商，將她郵局和銀行帳號存摺及金融卡寄給詐...

熱門新聞

孫安佐美國上網買零件組手槍 檢方今偵結依法起訴

獨／國軍投入屏科大研究生搜救 軍車翻覆80米山谷

竊車集團最愛這3款車 警方：保管愛車不要省過頭

國道壓線1秒被罰行駛路肩 法官撤單：勿擴大解釋

25歲清秀女到高美濕地疑欲輕生 警消救人兼安慰讓她破涕笑

男童學柔道遭教練不當體罰 桃市教局：調查若屬實解聘

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。