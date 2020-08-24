好心幫忙卻誤觸法網 三重警坦承洩密獲緩起訴

新北市警三重分局一名謝姓警員，明知職務上掌管的個人資料屬保密事項，卻應鄒姓和王姓保險業務員要求，不但提供其客戶車禍案件對造人相關資料，幫忙查詢其他分局交通事故案件，還帶2人進檔案室，讓他們看螢幕直接抄錄，涉嫌洩密；謝員犯後坦承，新北地檢署今天緩起訴處分。

據了解，謝員從警多年，2018年調派三重分局，原本負責檔案室文書資料管理、卷宗調閱和公文報表統計等工作，案件曝光後改調警備隊服務。

處分書指出，謝員明知使用內部系統查詢事故資料須依相關規定辦理，如內容涉及當事人個資，不得洩漏給不相關的第三人。但是他應處理車禍事故理賠的鄒、王2人要求，幫忙查了多筆資料，今年1月7日晚間更帶2人進檔案室，事故雙方的姓名、地址和身分證字號等資料全都錄，還讓2人直接在螢幕前抄錄。

事件曝光後謝員坦承，強調是好心幫忙，方便民眾處理理賠事務，未料涉及洩密，相當後悔。