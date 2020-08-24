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高雄監獄受刑人遭痛毆虐死案 管理員重判10年半

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄監獄管理員李振賓、邱楷燈去年10月間涉不滿陳姓受刑人踢舍房門，指使蔣秉益等4名雜役將陳押到「鎮靜區」動私刑，冷眼看他呻吟延誤就醫致死，事後更造假指陳「有暴行」來掩飾犯行。高雄地院痛批侵害人權，今下午依凌虐人犯致死罪、使公務員登載不實文書罪，判李振賓10年半徒刑，邱楷燈判9年。可上訴。

其他共犯部分，雜役蔣秉益依犯凌虐人犯致死罪、使公務員登載不實文書罪，判7年徒刑；雜役劉子榮、黃冠富、蕭明俊，皆依凌虐人犯致死罪，分別判4年2月、4年2月及3年10月。

全案今年1月起訴移審有4人遭收押，今年5、6月間交互詰問後，李振賓獲30萬交保、邱楷燈20萬交保，蔣秉益、劉子榮也獲撤銷羈押由另案執行中。今下午宣判，沒有被告到庭聽判。

判決指出，2019年10月17日下午5點17分許，高雄監獄陳姓男受刑人用腳踹踢舍房發出聲響，李振賓指揮將陳押到「仁園」鎮靜區（位於仁園外鐵門與舍房走道鐵門之間、主管休息室門前），由蔣秉益用腳、徒手攻擊陳的腹部，李振賓則用腳多次踹踢陳的頭及腹部，李更大聲辱罵，拿咖啡澆淋在陳戴著安全帽的頭、肩膀上。

管理員邱楷燈及其他雜役劉子榮、黃冠富、蕭明俊在旁看管，當天下午5點33分將陳押解回舍房，陳當時痛苦哀嚎、呻吟，邱楷燈卻冷眼旁觀，直到晚間8點58分才將陳送醫急救，於10點20分宣告不治。

李振賓為了隱匿此事，同月28日與邱楷燈偽填案發當天的「收容人施用戒具紀錄簿」，要蔣秉益代筆，填上陳姓受刑人「該員攻擊他人，已有暴行之實」、「施用戒具：壹付」，並在「是否為緊急施用」乙欄，勾選「是」等不實內容。

李振賓等人審理期間否認犯行，合議庭勘驗錄影畫面、法醫鑑定報告，認定陳姓受刑人確實遭拘禁在鎮靜區、遭出手毆打或踹踢，蔣秉益等4名雜役不具有公務員身分，雖為共犯，可依刑法第31條第1項但書的規定，減輕其刑。

合議庭痛批，處置違規人犯應符合管教目的，不該有粗暴、辱罵甚至肢體暴力行為，李振賓等人違背人道的凌虐行為，「有虧職守，更屬嚴重侵害人權」，考量6嫌拒認罪態度、仍未跟陳姓受刑人家屬達成和解，依情節輕重論罪。

高雄監獄去年10月間發生陳姓受刑人遭虐死案，高雄地院今天下午依凌虐人犯致死罪、使公務員登載不實文書罪，判管理員李振賓10年半徒刑，邱楷燈判9年。本報資料照
高雄監獄去年10月間發生陳姓受刑人遭虐死案，高雄地院今天下午依凌虐人犯致死罪、使公務員登載不實文書罪，判管理員李振賓10年半徒刑，邱楷燈判9年。本報資料照

受刑人 公務員

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