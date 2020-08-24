孫安佐在美非法持槍恐被關 校方：希望給小朋友機會

藝人狄鶯和孫鵬的兒子孫安佐2018年在美國揚言持槍射擊學校遭逮，服刑238日後遣返回台。今士林地檢署偵查終結，認定他涉犯修正前槍砲彈藥刀械管制條例，依法提起公訴，孫恐面臨牢獄之災。對此孫安佐就讀的林口區醒吾科大表示，尊重司法程序，但站在教育立場，希望給小朋友跟家長一次重新開始的機會。

孫安佐今年6月從新北能仁家商表演藝術科畢業，並透過獨立招生，9月將進入醒吾科技大學就讀日間部表演藝術系，成為大學新鮮人。

校方指出，因孫涉犯案件為入學前，因此校方目前不會主動懲處或退學，將尊重司法判決結果，若遭判有罪得入監服刑，該請假或休學的部分，將按照規定處理，校方也會視判決狀況，研擬召開獎懲委員會處置。

校方也表示，尊重司法程序的結果，站在教育者有教無類的立場，希望給小朋友跟家長一次重新開始的機會，由於孫安佐健身有成，未來若他有意願，也鼓勵他成為校內健身房助教。