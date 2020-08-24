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女租客提早落跑 留2犬致死違動保法判拘役50天

中央社 / 南投縣24日電

被告吳美玉去年在南投市租屋並養2隻法國鬥牛犬，不過吳美玉租屋3個月後就提早搬離，卻無情將犬隻關在屋內活活渴死或餓死，全身腐臭長蛆，遭依違反動物保護法判處拘役50天。示意圖／ingimage
被告吳美玉去年在南投市租屋並養2隻法國鬥牛犬，不過吳美玉租屋3個月後就提早搬離，卻無情將犬隻關在屋內活活渴死或餓死，全身腐臭長蛆，遭依違反動物保護法判處拘役50天。示意圖／ingimage

被告吳美玉去年在南投市租屋並養2隻法國鬥牛犬，不過吳美玉租屋3個月後就提早搬離，卻無情將犬隻關在屋內活活渴死或餓死，全身腐臭長蛆，遭依違反動物保護法判處拘役50天。

根據南投地方法院刑事判決內容，被告吳美玉民國108年6月20日起，向呂姓房東承租南投市美滿天廈大樓4樓，租期到今年6月19日，吳美玉在屋內飼養法國鬥牛犬2隻，但吳美玉108年9月17日提前搬離，卻將2隻狗留在屋內，讓犬隻身處髒亂、滿地排泄物、無乾淨飲水及食物的屋內，最後因無人照顧而死亡。

108年10月中旬某天，由於房屋散出惡臭，大樓管理員通知呂姓房東家屬，房東等人108年11月5日由警方陪同入屋查看，發現屋內滿地排泄物，且2隻法國鬥牛犬已死亡腐臭生蛆。

判決書指出，吳美玉在屋內飼養2隻狗，卻在108年9月17日自行離開租屋處，未給予犬隻充足食物與乾淨飲水，也未留逃生通道，讓犬隻在髒亂空間因缺水與飢餓致死，可見被告故意傷害動物，違反動物保護法。

法官認為，被告吳美玉既為飼主，應盡照護義務，若無能力飼養犬隻，應積極尋求動保團體、動物救援社團、中途之家、各地愛心狗園協助，而不是任意將犬隻關在髒亂與密閉環境導致死亡。

吳美玉違反動物保護法，經檢察官提起公訴，判處拘役50天，併科罰金新台幣20萬元，拘役如易科罰金，罰金如易服勞役，以1000元折算1天。緩刑3年，並應向公庫支付5萬元。

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