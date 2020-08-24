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人夫冒充醫師騙女子投資診所 吃官司還得賠償114萬多元

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

已婚莊姓男子被控向陳姓女子謊稱是他公立醫院醫師，佯稱和妻子離婚，以為了向陳女證明他已經單身，換發身分證途中發生車禍，需支付修車費用等話術要求陳女幫忙，陳女信以為真和莊交往，莊涉嫌騙取陳女投資，台南地院刑事部分依詐欺罪判處判莊徒刑6月，民事部分莊應賠償陳女114萬多元。

判決說，莊於2015年7月和陳女相識時沒有醫師資格，莊和妻子婚姻關係尚持續中，莊向陳女佯稱是公立醫院醫師，已離婚，並在台南市開設心理諮商室，使陳女和他交往，陸續詐騙114萬多元。

陳女不疑有詐，2016年1月莊向她表示，為了向陳女證明他已經單身，前往戶政事務所換發身分證途中發生車禍，需支付修車費用20萬元，要求陳女幫忙，她日匯款20萬元至莊帳戶。2016年3月，莊向陳女稱他和學弟在大陸上海合資開設醫美診所，欠缺資金85萬元，邀約陳女投資，陳女陷於錯誤，匯款85萬元至莊帳戶內。

2016年7月，莊向陳女佯稱其開設心理諮商室冷氣裝設費用給廠商，但當時他在上海，身上所有金錢均已兌換成人民幣無法匯款，要求身為股東陳女代為墊付，陳匯款85萬到莊帳戶。同年12月莊向陳佯稱醫美診所積欠員工薪水3萬，要求身為股東陳代為墊付，陳匯款3萬元至莊帳戶。

已婚莊姓男子被控向陳姓女子謊稱是他醫師，佯稱和妻子離婚，涉嫌騙取陳女投資，台南地院判莊應賠償陳女114萬多元。圖／本報資料照片
已婚莊姓男子被控向陳姓女子謊稱是他醫師，佯稱和妻子離婚，涉嫌騙取陳女投資，台南地院判莊應賠償陳女114萬多元。圖／本報資料照片

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