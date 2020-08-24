藥師還錯健保卡 婦人藥局咆哮逼下跪 沒證據獲不起訴

今年3月新冠肺炎延燒，全國人民搶買搶口罩，北市南港區李姓婦人因王姓女藥師誤發還健保卡，竟涉嫌咆哮甚至逼下跪磕頭道歉，引發社會譁然。全案士林地檢署今天偵結，認為沒證據證明婦人逼藥師下跪，全案以不起訴處分。

李姓婦人今年3月11日持朋友兒子的健保卡至南港舊庄一家藥局買口罩，但女藥師忙中有錯，誤發還他人的健保卡，李婦當下沒有確認就離去，事後發現健保卡拿錯返回藥局理論。台北地檢署3月14日分案要求「嚴辦」，通知李婦到案說明，事後移轉管轄至士林地檢署。

不起訴書指出，女藥師指控，李婦返回藥局咆哮飆罵，「妳跪下磕頭告歉」，脅迫下跪道歉，因此提告強制、公然侮辱及違反醫療法對醫事人員以強暴、脅迫、恐嚇等方法，妨害執行醫療罪。

李婦辯稱，返回藥局問女藥師拿錯健保卡的人是否歸還，或是否能在門口張貼公告，因是朋友兒子健保卡，心裡很著急，加上自身重聽，講話比較大聲，才催促女藥師幫忙找。李稱，女藥師無預警下跪，真的嚇一跳立刻閃到旁邊，還說「不需要這樣，真的沒有惡意」，可能當下「口氣比較不好」絕對沒有要求下跪道歉，願意為口氣不好道歉，希望女藥師網開一面原諒。

檢方勘驗監視器畫面，但只有影像沒有錄音，兩人在藥局內，李婦右手頻繁筆畫，櫃檯的女藥師突然下跪、雙手合十向前一拜，女婦見狀旋即快步往藥局門口移動，女藥師則站起身離開櫃檯。李婦在接近門口處操作手機，不到1分鐘，返回櫃檯書寫，情緒較緩和。

當時在場的彭姓藥師稱，當時在打電腦、印表機聲音很大聲，沒有聽到李婦說要求下跪，印表機停止時，剛好聽到女藥師說「好，我跪下磕頭道歉」。

檢方表示，事發在疫情危急之危難之秋，李婦無視女藥師在業務鉅量暴增，身心俱疲仍堅守崗位，僅因領卡錯誤，強勢厲聲咆哮女藥師，間接打擊全體醫療人員士氣，從道德、社會常情值得譴責，但法律上無證據證明曾要求下跪。