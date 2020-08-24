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台中狂男派出所揮剪刀 嗆警要搶槍當場遭制伏
台中市林姓男子過去有恐嚇取財遭判刑的紀錄，但他出監後不知悔改，在今年5月間因與工地同事起口角後，想要持槍自恃，異想天開，持預藏的剪刀跑進第五警分局水湳所內，以台語向值班林姓警員，恫嚇「搶槍」，林姓警員聽到後，與派出所內警員合力制伏他，全案依妨害公務、恐嚇取財罪起訴，台中地院審結，認定林犯行明確，判刑9月，可上訴。
根據判決書，林姓男子（60歲）過去曾涉嫌恐嚇取財、竊盜案件，遭判刑2年的紀錄，今年5月初才出獄，林出獄後擔任臨時工，他在今年5月27日上午8時許，因在北屯區工地與同事口角，氣憤之下異想天開，想要持槍自恃，所以持剪刀跑進台中市第五警分局水湳所內揮舞，以台語向林姓警員恫嚇「搶槍」，警員喝令後，林隨即遭派出所內的警員制伏。
台中地院審理時，林承認犯行，認定林漠視執法人員的人身安全、妨害公權力行使，幸好無人受傷，審酌林的經濟狀況、犯罪手段等情形，加上林過去曾涉恐嚇取財、竊盜案，與此案的罪質類似，顯見林對刑罰的反應力薄弱，依累犯家中其刑，最後依恐嚇取財罪，判刑9月，可上訴。
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