關不怕？密醫植牙掉進鼻腔遭查獲 搬陳時中擋箭

密醫簡百淞因違反醫師法，18年前被法院判刑2年定讞，但出獄後仍不知悔改，跑到新北開診所替人植牙，結果牙沒裝好，還鬆脫掉進鼻竇，害病患得跑大醫院動手術取出，白白多挨一刀；審理時，簡男否認犯行，堅稱自己有國外醫學學歷，是在合格醫師指導下進行診療，但說法未被採信，今天被新北地院依違反醫師法判刑2年。全案可上訴。

判決指出，簡男（60歲）多年前曾因違反醫師入監服刑，2007年5月出獄後，2014年在台北市北投區重操舊業，2016年犯行曝光，又被判刑3年6月，目前上訴中。他雖然官司纏身，但仍然再犯，2016年底又向醫師林偉剛（出借執照，緩起訴處分）借牌在新北市板橋區設點，以數萬元到數十萬元不等金額替民眾植牙。

簡男明知自己不具牙醫師資格，也沒有專業醫師指導，仍在沒有精密儀器判斷牙齒神經位置的情況下，未進行手術前評估就治療，導致一名鄭姓病患術後出現不適症裝，另一名黃姓病患的植牙更鬆脫掉進鼻竇，不但得開刀取出，其他植牙也有根尖病變傷害。

審理時，簡男矢口否認犯行，堅稱自己是菲律賓西北大學醫學院畢業，是在林偉剛指導下從事醫療行為，屬於醫師法不罰規定；他還搬出衛福部長陳時中當擋箭牌，辯稱「我的學歷是有認證過才能參加學歷甄試考試，所以學歷沒問題，陳時中也說學歷被認可在醫師指導下，菲律賓畢業是可以過的」。

此外，簡男也否認幫鄭、黃2人植牙，辯稱是林和植牙公司派醫師做的，但牙醫助理和病患均指手術是他操刀。