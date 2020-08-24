台商大同炒股案 北院：犯罪所得逾31億元

台商鄭文逸等涉嫌炒作大同公司股票，台北地方法院今天依違反證券交易法判決他13年6月徒刑。全案可上訴。北院認定，鄭文逸等4名被告因犯罪獲取財物新台幣31億2385萬餘元。

判決指出，鄭文逸有意於民國106年5月11日大同公司董事會改選時，爭取董監事席位，並意圖趁機炒作大同公司股價，藉此牟利，與秘書張湘羚、友人鄒興華、股市投資人林振興及中國商人任國龍，自105年9月1日起至106年3月6日止，共同炒作大同公司股票，因犯罪獲取財物31億2385萬3203元。

台北地檢署於107年間起訴鄭文逸、張湘羚、鄒興華，今年4月間追加起訴林振興、掮客張莒華，並另案偵辦任國龍，由於任國龍始終經傳喚未到案，北檢今年6月間發布通緝。

台北地院今天依違反證交法判處鄭文逸有期徒刑13年6月，犯罪所得12億5717萬5304元，除應發還被害人、第三人或得請求損害賠償之人外，沒收之；張湘玲判刑3年8月、鄒興華4年6月、林振興9年10月。張莒華則獲判無罪。

另外，檢方指控任國龍提供上百億元資金，作為鄭文逸炒股計畫的奧援，且任國龍以他掌控的境外證券帳戶透過國內券商，佯裝港資進場大量買進大同公司股票。

北院認為，依據卷內現存事證，僅能證明涉案的境外證券帳戶是由任國龍所實際掌控，但尚不足以證明其以這些境外帳戶買賣大同公司股票的資金，是來自中國。且任國龍目前由檢方通緝中，不在本案審理範圍。