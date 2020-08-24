刈包店老闆打死員工 最高法院判15年定讞

台中市經營刈包店的黃冠通，因不滿欠他債務的林姓員工要離職，憤而持鐵鎚將對方毆死。台中高分院依殺人罪判處黃男15年徒刑。最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

判決指出，48歲黃姓男子在台中市東區建成路經營刈包店，民國106年間，黃男員工鄒男與林男發生行車糾紛，雙方以新台幣130萬元和解，因林男無力支付當中30萬元，由黃男先代林男支付30萬元給員工鄒男，條件是林男要到黃男的刈包店工作抵債。

林男於同年5月17日向黃男表明要離職，黃男以待新員工到職後才能離職拒絕，雙方因而發生爭執。黃男憤而拿出店內的鐵鎚，朝林男頭部、頸部、胸部與四肢猛力毆擊逾百下，林男因此不適趴在桌上。

同日中午12時多，林男因全身多處鈍性傷，造成心因性休克死亡，經黃男發現林男姿態有異，在當天晚間前往台中市警察局第三分局立德派出所自首，經移送台中地檢署後被依殺人罪嫌起訴。

黃男辯稱，當時林男先用辣椒醬玻璃瓶攻擊他，才會持桌上的鐵鎚抵抗；之後林男又用店內的椅子要反擊，才會繼續持鐵鎚亂揮，並提出自己交保後拍攝的受傷照片，強調是屬於正當防衛。

台中地方法院不採信黃男正當防衛說法，判處無期徒刑、褫奪公權終身。台中高分院認定黃男為不確定故意殺人，改判有期徒刑15年。最高法院今天駁回上訴。全案定讞。