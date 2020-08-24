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獲利31億！想介入大同經營權 台商炒股判13年半
大同公司市場派、台商鄭文逸被控與上海知名地產商任國龍共謀，找來股市作手鄒興華配合炒作大同公司股價，檢方認定不法獲利逾11億元，台北地方法院今依違反證交法判鄭文逸13年6月徒刑，總犯罪所得高達31億元；另鄒興華被判4年6月徒刑、鄭的秘書張湘羚判刑3年8月、金主林振興9年10月、掮客張莒華則獲判無罪。
台北地院指出，在大陸經商的鄭文逸觀察到大同公司股價長期低迷不振，嚴重被低估，認為有利可圖，且他也有意爭取大同董監事席位，介入大同公司經營，並預料其他有意掌握經營權的人，有大量購入股票的需求，因此趁勢炒作大同公司股價牟利。
鄭文逸2016年9月起與任國龍等人合作，指示張湘羚、鄒興華、張莒華等人以連續高價、相對成交等方式炒作大同股票，不法獲利超過31億元；北院認為，鄭文逸、張湘羚、鄒興華、林振興等4人操縱大同公司股價，製造股票交易活絡假象，引誘不知情的投資大眾買進交易，破壞證券市場交易機制，混淆投資人判斷和市場供需價格，造成大同公司股價悖離市場機制。
另鄭文逸居於炒股主導地位，而張湘羚受雇於鄭，須聽從指示辦理，並非位於主謀地位，且本身沒有獲得任何不法利益，鄒興華實際下單買賣數量較少，因此張、鄒依法減刑。
張莒華部分，法院認定他雖然依照指示下單買賣股票，但實際上價格和數量均由鄭決定，張莒華未必了解鄭炒股的目的，且卷內證據不足證明張知情，或與其他人謀議，也不足證明張有朋分獲利、知悉經手金錢的來源、性質和用途，因此判張無罪。
北院指出，檢察官指任國龍提供上百億資金作為鄭文逸奧援，且以境外證券帳戶佯裝港資進場大量買進大同公司股票，但根據事證僅能證明境外證券帳戶是任國龍所有，但不足證明境外帳戶買賣大同股票的資金來自大陸地區，而任國龍目前檢方通緝中，不在本案審理範圍。
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