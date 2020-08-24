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國道壓線1秒被罰行駛路肩 法官撤單：勿擴大解釋

聯合報 / 記者王駿杰／連線即時報導

成姓男子去年10月開車走高速公路匝道，超車後右後輪不慎壓在路邊白線上，僅不到一秒就被後車檢舉違規行駛路肩，遭警方告發，被罰4千元、記違規點數1點，他不服提行政訴訟；新竹地院法官對此做出解釋，認為路肩指的是車道外側路面邊線與護欄、邊溝「之間」的部分，應不包含路面邊線，若強將駕駛人行駛間壓到路面邊線的行為認定是路肩違規，恐擴大解釋法規範圍，也難符合路肩立法目的，判決撤銷原處分。

判決書指出，成男去年10月7日開車行駛國道一號南向96公里（竹科交流道新安路至園區二路匝道）間，成超車後右後車輪壓到邊線，遭後車以行車記錄器影像檢舉違規使用路肩。他強調，採證畫面並無直接拍到他跨越白線行駛於路肩，縱使有前後也不到1秒時間，且車身至少9成都在邊線內，認為警方舉開罰不符合比例原則與社會常情。

公路總局新竹區監理所表示，國道雖常態性開放路肩，卻未開放成男當天行駛的路段，經檢視檢舉人提供的行車記錄器影像，成男當時開車應循序漸進由集散道匯入至出口匝道，並保持安全距離與間隔，但成直接超車，且右後輪胎確實已駛出路面邊線違規使用路肩屬實。

法官勘驗畫面發現，成男確實有不到1秒的壓線行為。法官認為，限制行駛路肩的立法目的，在於確實空出路肩車道，供緊急事故車輛或執行公務的警、消、救護、工程車輛順利使用，且路肩不應包含路面邊線，加上舉發畫面因拍攝角度，無法判別成有無行駛路肩，檢舉資料不明確，原處分確實有誤。

成男開車走高速公路匝道，超車後右後輪不慎壓在路邊白線上，僅不到一秒就被後車檢舉違規行駛路肩，遭開罰，法官撤銷原處分。圖／報系資料照
成男開車走高速公路匝道，超車後右後輪不慎壓在路邊白線上，僅不到一秒就被後車檢舉違規行駛路肩，遭開罰，法官撤銷原處分。圖／報系資料照

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