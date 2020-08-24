持衣架追打、吹風機吹臉虐死3歲兒 狠父被判15年

台中市邱姓男子、王姓女子因不滿3歲兒子從寄養家庭返家後，不服管教，涉嫌在去年10月至11月間，以氣球繫繩綁手腳、衣架追打、吹風機貼臉等方式凌虐，去年11月17日，男童不堪凌虐昏倒，送醫後宣告不治，檢方在今年4月將邱、王女依家暴凌虐致死罪起訴，台中地院審結，分依凌虐兒童致死罪、故意對兒童遺棄致死罪，判邱父15年、王女8年4月徒刑。

台中地院審結，認定邱姓男子涉犯對未滿18歲之人，施以凌虐，因而致死，處15年徒刑，另外王女涉犯成年人共同故意對兒童犯違背法料而遺棄致人於死罪，累犯，處有期徒刑8年4月。

檢警調查，邱姓男子（25歲）、王姓女子（42歲）育有3名子女，二人在2015年間雖辦離婚，離婚後仍同居，邱、王女是2016年11月間，生下最小的王姓男童，但因經濟狀況不佳，男童在出生後，被社會局家防中心安置在寄養家庭，去年9月間才返家與邱、王女同住。

男童返家與邱、王女同住後，男童屢次表達想要返回寄養家庭，並有多次不服邱管教狀況，邱因而惱怒，在去年10月6日至11月17日間，做出以卡通人物「雪寶」氣球繫繩綑綁男童雙手，每次長達30分鐘至3小時，男童手腕流血才停止，另外邱也會持衣架在套房、廁所內追打男童背部、手、腳、下體等，因浴室濕滑，造成男童閃避時頭部撞擊洗手台、牆壁。

去年11月16日，男童又被邱在廁所內凌虐後撞擊洗手台，已有出現失去神智、短暫休克的狀況，但邱仍在17日繼續在廁所內教訓，男童撞到洗手台後進食火龍果，喉嚨哽塞失去意識，邱不顧男童已昏倒，還拿吹風機以攝氏56度至59度的熱風，強吹男童臉部、胸部，再做CPR。男童在被邱、王女送醫時，已昏倒超過1小時，送醫後因顱內損傷出血，急救無效不治。