快訊

台南開出第一張未戴口罩罰單！對象竟然是市長黃偉哲

瘟疫時代學生衰小？英國大學考的「學測砍分」風暴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

辦潤寅詐貸案中飽私囊 前調查官收賄5百萬遭起訴

聯合報 / 記者賴佩璇/台北即時報導

潤寅詐貸案主嫌楊文虎、王音之夫婦遭起訴，台北地檢署查出甫退休的調查官郭詩晃(66歲)4年前曾接案調查潤寅案，涉嫌收受王音之透過白手套交付賄款5百萬元，將案件列參考不調查，偵查後今依貪汙罪嫌起訴王女、郭男等2人。

潤寅案爆發後，楊氏夫婦去年6月逃往美國後相繼落網，今年1、3月分別遭押解回台收押禁見。檢方認定潤寅向台企銀等9家銀行詐貸386億元，今年初依違反銀行法罪嫌起訴36人，對楊氏夫妻求刑30年。

楊氏夫婦收押迄今，檢調還原扣案的隨身碟發現曾行賄調查官。檢方追查，郭詩晃2016年下旬任台北市調處調查專員時，曾被指派調查潤寅案，王音之擔心不法行徑曝光，透過金主洪村騫，在2017年4月6日去郭的母親住處，交付裝5百萬元現金的水果箱給郭。

郭為確保控制調查過程及「列參」結案結果，於2018年1月12日發文向國稅局監察室，調取潤寅集團2016年2017年間前十大交易對象進銷項彙加明細表，已知悉有異常交易而有違反商業會計法或其他不法情事，卻在收賄後長達1年半未積極追查。

郭將案件拖延至2018年11月8日始寄發通知書給王女等人，而僅以「證人」身分通知前往台北市調處查證，且花30分鐘、50分鐘內即完成兩人調查筆錄製作；王女於2018年11月20日致電李，而李再向洪報告。

郭去年1月調職台北市調處秘書室前，1月2日上午向洪的秘書李世仁表示案件即將調查終結，要求轉知王女儘速補提證據。郭收到王女秘書林奕如提供的匯款資料後，均未為相關查證，立即於7日擬具「查無不法事證，同意改列資料參考」函稿。

再由不知情後手於15日將函文併卷存查。郭於今年1月退休。此外，王女因感謝郭的包庇行為，得知郭母過世後，4月7日在洪住處停車場，將有違正常社交禮俗的10萬1千元高額奠儀，請其代為轉交郭，並用楊文虎名義在告別式送贈花籃。潤寅因包庇而持續詐貸。

檢方認為，郭身為調查官，更職司貪瀆、重大經濟犯罪調查，記身負重任，理應廉潔自持、嚴守分際，忠實執行法律所賦予任務，竟因一時貪念欺上瞞下，中飽私囊，建請法院從重量刑。

至於洪、李兩人自羈押庭時即自陳悔意，供出犯行且表示願盡力從事公益，因此給予緩起訴處分，期間均1年，各須支付6000萬元、120萬元、接受法治教育各12小時、16小時。

詐貸 北市

延伸閱讀

日眾議員秋元司涉嫌收賄又收買證人 再度被捕

風聲走漏讓蘇震清做假證據？ 北檢分案查洩密

【今日精摘】收賄「最大咖」蘇震清抗告／大學指考放榜

吳LINE簡訊「10」…徐永明收賄事證曝光 按讚貼圖被蒐證

相關新聞

引陸資炒作大同股票獲利11億 台商鄭文逸今判刑13年半

大同公司市場派、台商鄭文逸被控與上海知名地產商任國龍共謀，找來股市作手鄒興華配合炒作大同公司股價，不法獲利超過11億元，...

持衣架追打、吹風機吹臉虐死3歲兒 狠父被判15年

台中市邱姓男子、王姓女子因不滿3歲兒子從寄養家庭返家後，不服管教，涉嫌在去年10月至11月間，以氣球繫繩綁手腳、衣架追打...

辦潤寅詐貸案中飽私囊 前調查官收賄5百萬遭起訴

潤寅詐貸案主嫌楊文虎、王音之夫婦遭起訴，台北地檢署查出甫退休的調查官郭詩晃(66歲)4年前曾接案調查潤寅案，涉嫌收受王音...

追查靈骨塔詐騙案第3波出擊 幕後操盤黃姓兄弟羈押禁見

基隆地檢署偵辦許男等人虛設公司，以收購靈骨塔名義涉嫌詐騙案，分兩波起訴19人。檢警追查發現幕後指揮許男的黃姓兄弟另起爐灶...

賣人頭帳戶稱被騙 女未記取教訓被判6月刑

徐姓女子因缺錢花用，被控以每個帳戶每月3萬3千元代價，於去年11月間在桃園市某超商，將她郵局和銀行帳號存摺及金融卡寄給詐...

立委集體收賄案 北檢第8度提訊太流前董座李恆隆

台北地檢署偵辦立委集體收賄貪汙案，今上午再度提訊在押迄今20天的太流前董座李恆隆，檢方緊鑼密鼓偵辦，李恆隆幾乎每日都被提...

家庭主婦接獲陌生LINE訊息「你忘了我阿」 險遭詐16萬

台北市家庭主婦許姓女子，在LINE遇到自稱失聯已久的友人，她一開始半信半疑，與對方聊天一段時間後，掉入詐騙陷阱，日前到華...

吃檳榔含高粱酒才驗出超標？ 法官採信判肇事男無罪

台中市劉姓男子在今年1月間開車行經市區時，不慎擦撞路旁曾姓男子的機車，造成曾機車毀損，警方獲報到場後，對劉進行酒測，當時...

影／竹科工程師夢想一夕致富 險成詐團肥羊

新竹科學園區一名工程師夢想一夕致富，砸了百萬儲蓄投資虛擬幣，未料是掉進詐騙集團陷阱，直到銀行專員告知匯款帳戶有異才夢醒，...

手指輕點按鍵大賺佣金？ 蝦皮集單APP都是詐騙

近一兩個月，網路興起歹徒利用臉書等社群軟體，聲稱下載安裝「蝦皮集單」App成為搶單會員，輕鬆按讚就可以分到佣金，歹徒還鼓...

印尼看護照顧阿嬤多年獲信任 拿到密碼起貪念盜領49萬

印尼籍看護阿瑪已照顧陳姓老婦多年，陳嬤將阿瑪當成自己家人，因此告知自己的郵局提款卡密碼，由看護代為領錢、購物等，但阿瑪起...

為討百萬賭債 莽男恐嚇還撂話「不要想錄影錄音有用」

台中市陳姓男子因不滿顏姓友人玩「推筒仔」時，欠下100萬賭債，但只還10萬後就不避欠面，陳為了逼迫顏還債，因此涉嫌在20...

熱門新聞

籃球校隊MVP苦花潭秘境跳水失蹤 搜救1小時仍救不回

台南70歲老翁13樓墜樓亡 頂樓找到枴杖和椅子

淡水漁人碼頭驚見赤裸上身女浮屍 釣客嚇壞報案

吃檳榔含高粱酒才驗出超標？ 法官採信判肇事男無罪

貨車載運金紙著火 民俗專家：好兄弟搶「運鈔車」

苗栗爆紅秘境苦花潭驚傳溺水 1名年輕遊客命危搶救中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。