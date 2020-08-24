辦潤寅詐貸案中飽私囊 前調查官收賄5百萬遭起訴

潤寅詐貸案主嫌楊文虎、王音之夫婦遭起訴，台北地檢署查出甫退休的調查官郭詩晃(66歲)4年前曾接案調查潤寅案，涉嫌收受王音之透過白手套交付賄款5百萬元，將案件列參考不調查，偵查後今依貪汙罪嫌起訴王女、郭男等2人。

潤寅案爆發後，楊氏夫婦去年6月逃往美國後相繼落網，今年1、3月分別遭押解回台收押禁見。檢方認定潤寅向台企銀等9家銀行詐貸386億元，今年初依違反銀行法罪嫌起訴36人，對楊氏夫妻求刑30年。

楊氏夫婦收押迄今，檢調還原扣案的隨身碟發現曾行賄調查官。檢方追查，郭詩晃2016年下旬任台北市調處調查專員時，曾被指派調查潤寅案，王音之擔心不法行徑曝光，透過金主洪村騫，在2017年4月6日去郭的母親住處，交付裝5百萬元現金的水果箱給郭。

郭為確保控制調查過程及「列參」結案結果，於2018年1月12日發文向國稅局監察室，調取潤寅集團2016年2017年間前十大交易對象進銷項彙加明細表，已知悉有異常交易而有違反商業會計法或其他不法情事，卻在收賄後長達1年半未積極追查。

郭將案件拖延至2018年11月8日始寄發通知書給王女等人，而僅以「證人」身分通知前往台北市調處查證，且花30分鐘、50分鐘內即完成兩人調查筆錄製作；王女於2018年11月20日致電李，而李再向洪報告。

郭去年1月調職台北市調處秘書室前，1月2日上午向洪的秘書李世仁表示案件即將調查終結，要求轉知王女儘速補提證據。郭收到王女秘書林奕如提供的匯款資料後，均未為相關查證，立即於7日擬具「查無不法事證，同意改列資料參考」函稿。

再由不知情後手於15日將函文併卷存查。郭於今年1月退休。此外，王女因感謝郭的包庇行為，得知郭母過世後，4月7日在洪住處停車場，將有違正常社交禮俗的10萬1千元高額奠儀，請其代為轉交郭，並用楊文虎名義在告別式送贈花籃。潤寅因包庇而持續詐貸。

檢方認為，郭身為調查官，更職司貪瀆、重大經濟犯罪調查，記身負重任，理應廉潔自持、嚴守分際，忠實執行法律所賦予任務，竟因一時貪念欺上瞞下，中飽私囊，建請法院從重量刑。

至於洪、李兩人自羈押庭時即自陳悔意，供出犯行且表示願盡力從事公益，因此給予緩起訴處分，期間均1年，各須支付6000萬元、120萬元、接受法治教育各12小時、16小時。