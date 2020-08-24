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追查靈骨塔詐騙案第3波出擊 幕後操盤黃姓兄弟羈押禁見

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導

基隆地檢署偵辦許男等人虛設公司，以收購靈骨塔名義涉嫌詐騙案，分兩波起訴19人。檢警追查發現幕後指揮許男的黃姓兄弟另起爐灶，另設公司繼續犯案，日前在北北基桃共24處地點執行搜索，拘提黃等17人到案。檢方偵訊後，聲押黃姓兄弟及3名業務員獲准，其餘嫌犯分以2萬元至20萬元交保。

基隆檢警偵辦以有幫派背景的許男為首靈骨塔投資詐騙集團，以鈦和、聚億公司名義，向被害人佯稱要高價收購對方套牢多年的靈骨塔，再設局一步步引被害人支付稅金等名目詐財款頁上當，累計犯罪所得超過1億3000萬元，今年3月、7月間依涉嫌加重詐欺及違反組織犯罪防制條例，分兩波起訴許男等19人。

基檢主任檢察官陳彥章追查發現，黃姓兄弟隱身幕後，指揮許男等人行騙，被檢警破獲後仍未罷手，改以慶成、全盛公司名義繼續從事詐騙，且手法不變，依然佯稱公司可高價收購被害人持有的塔位，取得被害人信任後，再以各種話術要求被害人先繳納款項始能取得出售款項，另安排被害人抵押借款。

陳彥章和檢察官蕭擁溱、李亞蓓本月20日共同指揮基隆市警察，前往黃姓兄弟等涉案人員，位於基隆市、台北市、新北市和桃園市辦公處所及住處共24處執行搜索，拘提黃姓兄弟等人，並查扣車輛2輛、房地1筆及現金530萬元等相關證物。

檢方漏夜偵訊後，8月21日上午聲請羈押黃姓兄弟及3名業務員，基隆地院8月21晚間裁定羈押禁見，其餘犯嫌分別以2萬元至20萬元不等金額交保。

檢方表示，將持續清查被害人身分及犯罪資金流向，積極查扣犯罪所得，並呼籲遭慶成及全盛公司詐騙的民眾，勇於出面與檢警聯絡，協助偵辦。

基隆檢警偵辦以收購靈骨塔名義涉嫌詐騙案，逮捕黃姓兄弟等17人，查2輛6、房地1筆及現金530萬元等相關證物。記者邱瑞杰／翻攝
基隆檢警偵辦以收購靈骨塔名義涉嫌詐騙案，逮捕黃姓兄弟等17人，查2輛6、房地1筆及現金530萬元等相關證物。記者邱瑞杰／翻攝
基隆檢警偵辦以收購靈骨塔名義涉嫌詐騙案，逮捕黃姓兄弟等17人。檢方偵訊後聲押黃姓兄弟及3名業務員獲准，其餘嫌犯分以2萬元至20萬元交保。記者邱瑞杰／翻攝
基隆檢警偵辦以收購靈骨塔名義涉嫌詐騙案，逮捕黃姓兄弟等17人。檢方偵訊後聲押黃姓兄弟及3名業務員獲准，其餘嫌犯分以2萬元至20萬元交保。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 詐騙集團

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