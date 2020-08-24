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賣人頭帳戶稱被騙 女未記取教訓被判6月刑
徐姓女子因缺錢花用，被控以每個帳戶每月3萬3千元代價，於去年11月間在桃園市某超商，將她郵局和銀行帳號存摺及金融卡寄給詐騙集團使用，造成張姓等4名女被害人共匯款25萬多元到徐人頭帳戶後被車手提領一空，台南地院依徐觸犯幫助犯詐欺取財罪，判處徒刑6月，得易科罰金，案可上訴。
判決說，徐坦承寄送郵局帳戶及銀行帳戶存摺及金融卡，但矢口否認有何幫助詐欺取財犯行，並供稱，她在臉書看到兼職工作的訊息，依照臉書內容加入暱稱曉莉的LINE，對方說他們是合法的，她也以為他們是合法的，她是被騙的。
法官調查，徐女高職畢業，案發時已年滿20歲，在電池工廠工作，並非毫無社會經驗，徐智識能力及社會工作經驗，應可預見對方提出交付存摺、提款卡要求，相當可疑。再者，徐於2016年間，因涉嫌提供帳戶提款卡及密碼予他人使用幫助詐欺取財犯行，經2017年3月23日判處有期徒刑6月確定。
法官認為，徐經此科刑教訓，應可知悉她的帳戶曾遭詐騙集團使用於詐騙被害人，她對於任意將自身帳戶資料提供給他人使用，容易淪於他人從事不法使用犯罪工具，應有所認識。最後法官認定徐供稱為卸責之詞，不採信，認為徐女具有幫助詐欺取財的不確定故意，依法量刑。
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