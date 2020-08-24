立委集體收賄案 北檢第8度提訊太流前董座李恆隆

台北地檢署偵辦立委集體收賄貪汙案，今上午再度提訊在押迄今20天的太流前董座李恆隆，檢方緊鑼密鼓偵辦，李恆隆幾乎每日都被提訊，比對其他同案被告供述。李目前共被調查局、北檢第8次提訊，顯見檢調需要其證詞「緊咬」涉案被告，鞏固案情。

目前全案共有立委蘇震清、陳超明、廖國棟及助理共10人收押禁見，時代力量前黨主席徐永明以80萬元交保。北檢為方便個別檢察官各自實施調卷、傳喚、搜索等偵查手段，臨時編列「端股」統一事權，以利支援辦案。

檢調追查，蘇震清、廖國棟、陳超明、陳唐山、徐永明等5名現、前任立委，涉嫌長期透過白手套、「是知管理顧問公司」總經理郭克銘收賄，替太流前董事長李恆隆爭奪SOGO經營權，涉貪汙罪。

檢調查出，李恆隆透過郭克銘當白手套，以「借款」、「捐款」、「政治獻金」、「出席費」、「公關費」等名義行賄，由於李恆隆以被害人之姿現身，並辯稱雙方的款項都是「借貸關係」。涉案立委全數口徑一致，堅決否認不法。

檢調發動搜索約談後，調查局北機站於8月7日提訊李恆隆等4人，李因調查局訊問太久，當天沒移送北檢複訊，因此檢方在10日首度提訊李。8月12日、13日、17日、19日、20日、21日，北檢連續提訊李。

此外，檢調懷疑丁復華曾交給前妻一張李恆隆開立的50萬元支票，丁對此辯稱是李恆隆要投資他的藥廠，為釐清金流，北檢於21日上午再度提訊丁復華；原本下午預計提訊李，但他因例行回診就醫，改期於24日上午再提訊。