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引陸資炒作大同股票獲利11億 台商鄭文逸今判刑13年半
大同公司市場派、台商鄭文逸被控與上海知名地產商任國龍共謀，找來股市作手鄒興華配合炒作大同公司股價，不法獲利超過11億元，鄭文逸前年遭檢方依違反證交法起訴；台北地方法院今判鄭文逸13年6月徒刑，可上訴。
另鄒興華被判4年6月徒刑、鄭文逸秘書張湘羚判刑3年8月、金主林振興9年10月、掮客張莒華則獲判無罪。
在大陸經商的鄭文逸多年前回台設立龍峰國際公司，任國龍則是上海龍峰企業集團董事長；鄭文逸2016年7、8月被控發現大同公司股價長期在6元以下盤整，嚴重被低估，而隔年5月11日將改選董監事，認為有利可圖，起意炒股獲利。
檢方調查，鄭文逸2016年9月起自備5億元，再與任國龍等人合作，指示張湘羚、鄒興華、張莒華等人，利用56個證券帳戶，以連續高價、相對成交等方式，投入13億餘元炒作大同股票，股價從每股5.48元上升至20.65元，共賣出30多萬股，不法獲利逾11億元，遭檢方依違反證交法等罪起訴。
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