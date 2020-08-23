家庭主婦接獲陌生LINE訊息「你忘了我阿」 險遭詐16萬

台北市家庭主婦許姓女子，在LINE遇到自稱失聯已久的友人，她一開始半信半疑，與對方聊天一段時間後，掉入詐騙陷阱，日前到華泰商業銀行迪化街分行，欲匯款16萬新台幣「幫對方小孩付醫藥費」，銀行行員受理時，許對為何匯款？收款人是誰？皆表示不清，立刻通知警方到場，攔阻這起詐騙案。

警方調查，許女（50歲）是在LINE認識自稱許久未見的友人，對方先稱「你忘了我阿？很久沒見面了」，半哄半騙下，許信以為真，兩人聊天一段時間，對方又稱「兒子住院開刀需要16萬醫療費，能不能幫忙」，許不疑有他，本月8日跑到銀行匯款。

警方到場提出多件詐騙案例，試圖讓許相信，表示這是常見詐騙手法。許一開始不信，經警方耐心解釋，才卸下心防認為言之有理，自己確實遇詐。