吃檳榔含高粱酒才驗出超標？ 法官採信判肇事男無罪

台中市劉姓男子在今年1月間開車行經市區時，不慎擦撞路旁曾姓男子的機車，造成曾機車毀損，警方獲報到場後，對劉進行酒測，當時劉向警方辯稱，他有吃檳榔會影響酒精濃度，劉接受酒測後，酒測值為每公升0.25毫克，遭依公共危險罪移送，劉否認涉案，辯稱警方未讓他漱口，且他吃的檳榔紅灰有高粱酒成分，會影響酒測，台中地院審理後，認定警方酒測時未全程錄影，且有證人作證劉當時有吃檳榔，不能排除酒測值受到檳榔影響，判劉無罪，可上訴。

判決書指出，劉姓男子在今年1月19日上午11時許，開車行經市區時，不慎碰撞曾姓男子的機車，因曾當時是將機車停放在路旁，跑去附近定年菜，劉碰撞後，曾經鄰居告知，才知道機車被撞，當時劉向曾表示願私下和解，不要報警，但他擔心索償無門，所以還是報警，當時曾就看到劉在協調時，有吃檳榔。

警方到場後，劉有將檳榔拿出來給警方看，但警方仍讓劉作酒測，酒測值為每公升0.25毫克，劉遭公共危險罪送辦，但劉否認涉案，辯稱他事後有到醫院抽血，並無酒精濃度。

全案在台中地院審理時，劉辯稱，他酒測值會超標，是因他吃的檳榔含紅灰，紅灰有摻入高粱酒，直到警員酒測前，他才將檳榔吐掉，警員沒有讓他漱口，也不讓他重測，就被移送。

台中地院審酌，依照道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則，警員在酒測前，需要先確認受測者是否有服用酒類或其他類似物結束時間，並已超過15分鐘，若不知時間，警員要告知受測者可在漱口後進行檢測，全案警員因錄影設備故障，沒有全程錄影，無法確認酒測程序是否符合規定。

台中地院指出，因有證人證稱，劉在警員到場酒測時，都不斷嚼食檳榔，所以無法排除檳榔影響檢測值的可能，因此依罪疑唯輕原則，檢警提供的證據，無法讓法官形成有罪的心證，因此判劉無罪，全案可上訴。

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