影／竹科工程師夢想一夕致富 險成詐團肥羊

新竹科學園區一名工程師夢想一夕致富，砸了百萬儲蓄投資虛擬幣，未料是掉進詐騙集團陷阱，直到銀行專員告知匯款帳戶有異才夢醒，也幸好新北市板橋警分局適時發現不法才避免損失；事發後，負責領錢的陳姓男子和負責監看的孫姓、陳姓2名男子均被依詐欺等罪送辦，複訊後均以2萬元交保。

據了解，該名工程師年約30歲，日前在臉書看到投資虛擬幣相關訊息，便主動與對方聯繫。他雖懷疑過投資方案有假，但看到幾次操作均有獲利，報酬率可觀，開始有了砸大錢一夕致富的念頭，最終在上周五（21日）匯了百萬現金到對方指定戶頭，未料錢一匯進去，馬上就被提領一空。

工程師百萬積蓄瞬間被提領一空，所幸板橋警方適時接獲疑有詐團車手臨櫃提款消息，才免除重大損失。

警方趕抵銀行後，除了逮捕提領現金的陳姓男子（46歲），也一旁座位發現負責收錢上繳高層、防止黑吃黑的孫姓（22歲）、陳姓（27歲）二名男子；事發當時，年輕的孫、陳2人分別翹著二郎腿和抖腳，面對員警詢問，均稱自己只是陪家人來，極力撇清關係，但因為警方掌握他們與年紀稍長的陳男在提領現金有過接觸，因此仍被認定是詐欺共犯。