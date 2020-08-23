印尼看護照顧阿嬤多年獲信任 拿到密碼起貪念盜領49萬

印尼籍看護阿瑪已照顧陳姓老婦多年，陳嬤將阿瑪當成自己家人，因此告知自己的郵局提款卡密碼，由看護代為領錢、購物等，但阿瑪起歪念，涉嫌在去年7月至今年3月間，連續拿陳婦的金融卡提領1萬至6萬不等現金花用，一共提領49萬，因家人發現陳婦帳戶提領有異常的狀況，經向郵局調閱監視器後，才發現看護涉案，因看護事後誠心懺悔，並允諾賠償陳家人損失，陳家人願意原諒看護，達成和解，台中地院依詐欺罪判拘役120天，得易科，緩刑5年，並依調解內容，分期賠償給陳家人。

根據判決書，印尼籍看護阿瑪（44歲）是看護，已在台灣照顧陳姓老嬤多年，因多年來的照顧關係，陳嬤十分信任看護，所以曾委託看護代為提領郵局存款，並提供郵局的提款卡密碼給看護，看護因而心生歹念，涉嫌從去年7月間開始，在未取得陳嬤的同意下，從客廳咖啡櫃拿走提款卡後，每次提領1萬至6萬元不等現金，截至今年3月，看護一共提領16次，總計49萬元。

陳家人因發現陳嬤帳戶有提領狀況異常，突然花費增加，因此向郵局查詢後，才發現是看護涉嫌在未獲陳嬤的同意下，提領現金，東窗事發後，看護十分後悔，頻頻向陳家人致歉，並允諾願意每月分期付款1.2萬元，賠償陳家人所有的損失。

陳家人因感謝看護照顧陳嬤多年，且也願意賠償犯罪所得，因此願意原諒看護，全案偵審時，陳家人也向檢警表示，看護已經知道錯誤，感謝她照顧母親多年，真心原諒她，也希望她在台灣能繼續照顧需要照顧的人。