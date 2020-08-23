犯輕罪無期假釋遭撤銷 計程車之狼興訟遭駁回

計程車之狼詹姓男子入監服刑近13年獲假釋出獄後，不服因二次酒駕遭撤銷假釋，由橋頭地檢發監執行殘刑，向高院聲明異議。高院認定，應向新北地院聲明異議，並無管轄權而駁回。

判決指出，詹姓男子為計程車司機，在民國82年8月間萌生利用深夜搭載單身女乘客的機會，帶女方至偏遠地區強姦劫財，有2名女子受害；詹男為使女方就範，恫稱 :「我車內有刀子，我以前有殺過人」等語。

一審、二審均依違反懲治盜匪條例等罪，判詹男無期徒刑，案經最高法院於84年間駁回上訴而定讞，他服刑近13年後，於97年1月間獲法務部核准假釋，97年2月初獲台灣高等法院裁准假釋期間付保護管束10年，期間至107年2月初。

未料，詹男於106年初犯酒駕，獲檢方給予緩起訴後，於107年間又再酒駕，遭檢方起訴，並撤銷緩起訴，2件酒駕案件經法院判處應執行有期徒刑4月確定。法務部撤銷詹男假釋，由橋頭地檢署檢察官於今年執行殘刑，並已發監執行。

詹男不服檢察官指揮執行假釋撤銷後的殘刑，向台灣高等法院提出聲明異議並主張，本件撤銷假釋的決定未區分再犯罪名及所受有期徒刑宣告的刑度輕重，而均撤銷其假釋，將使已逐漸回歸社會的受假釋人，因觸犯輕罪，致原重刑假釋遭撤銷，而有輕重失衡之虞。

高院審理後指出，詹男應向當初諭知刑事裁判的法院聲明異議以求救濟，也就是應向當年的一審板橋地院（現在改制為新北地院）聲明異議。

高院日前以無管轄權為由，駁回聲明異議，全案可抗告。

無獨有偶，最高法院日前審理3件與撤銷假釋有關案件，認為撤銷假釋規定有牴觸比例原則等違憲之虞，向司法院大法官聲請釋憲。大法官目前還未決定受理與否。