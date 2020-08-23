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為討百萬賭債 莽男恐嚇還撂話「不要想錄影錄音有用」
台中市陳姓男子因不滿顏姓友人玩「推筒仔」時，欠下100萬賭債，但只還10萬後就不避欠面，陳為了逼迫顏還債，因此涉嫌在2009年9月間，前往顏的住處恐嚇「不要想錄影錄音有用，花20萬就找人給你做」、另又故意開車倒車，衝撞顏住處的鐵捲門，全案依恐嚇罪送辦後，台中地院審結，將陳依恐嚇、毀損罪，判拘役85天，得易科。
根據判決書，顏姓男子在2009年7月28日凌晨3時許，在陳姓男子的住處賭博，顏與陳等人玩麻將筒子點數大小論輸贏，俗稱「推筒仔」賭局，顏因此輸了100萬，但顏付了10萬之後就拒絕還債。
陳姓男子不滿顏姓男子欠賭債不還、還避不見面，先在2009年9月4日下午3時許，前往顏的住處，並恫嚇「你後面裝那個（指監視器）沒什麼用啦，我不會騙你啦，我不會給你中傷啦，不要想說錄音錄影有用，我講給你聽啦，社會現在不一樣了，花20萬元我就敢叫人來給你做」。
陳姓男子又在2009年9月22日晚上10時許，開車載不明的友人前往顏的住處討債，因陳不滿屋內無人應門，氣得開車故意倒車撞壞顏住處的鐵捲門，導致顏的鐵門凹陷變形。
顏姓男子事後提出恐嚇、毀損告訴，全案在台中地院審理時，台中地院認定罪證明確，且陳已承認犯行，不過因賠償金額尚未與顏達成共識，所以雙方沒有和解，全案依恐嚇罪判拘役45天、毀損罪判拘役45天，應執行拘役85天，得易科8.5萬元，全案可上訴。
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